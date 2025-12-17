Poco possesso palla e tante vittorie: così il Milan di Allegri si adatta alle gare contro le big

Da Riad a Riad, per vincere due edizioni della Supercoppa Italiana nello stesso anno solare. Il Milan è in Arabia Saudita undici mesi dopo il successo firmato Conceicao, impegnato in un torneo di cui è Campione in carica e conta di esserlo doppiamente. Avversaria della semifinale è il Napoli di Conte, battuto in campionato e 2-1 e una delle maggiori avversarie per conquistare lo Scudetto. In caso di finale, invece, ci sarà la sfida contro il Bologna, capace di vincere la Coppa Italia proprio contro i rossoneri, o Inter, k.o contro i cugini nell'ultimo Derby.

Insomma, è palese che il Milan ci sappia fare con i big match stagionali (anche il Bologna è finito k.o nel primo incontro dopo la finale di Coppa Italia), mentre è allo stesso tempo ormai noto come la squadra di Allegri fatichi a vincere contro medio-piccole, in grado di portarsi in vantaggio o comunque recuperare lo svantaggio maturato contro i rossoneri.

Un Milan a due facce contro big e piccole, per un motivo ben preciso: il suo atteggiamento.