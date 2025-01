Milan-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Parma Calcio 1913

A San Siro va in scena il lunch match della 22esima giornata: Conceiçao va a caccia della prima vittoria interna in Serie A.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lunch match a San Siro. L’anticipo di mezzogiorno della 22^ giornata del campionato di Serie A Enilive offrirà la sfida fra il Milan di Sergio Conceiçao e il Parma di Fabio Pecchia.

Rossoneri reduci dalla vittoria in Champions con il Girona: Leao e compagni devono rialzare la testa in campionato, con l’allenatore portoghese a caccia della prima vittoria interna in campionato da quando siede sulla panchina meneghina.

Il Parma, invece, arriva a San Siro con una classifica che non lascia tranquilli: emiliani con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e con zero vittoria nelle ultime tre partite.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.