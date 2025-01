Milan agli ottavi di Champions 2025: contro chi gioca, regolamento sorteggio e come funzionano le due partite

Milan vicino agli ottavi di Champions senza passare dai playoff: a marzo aspetterà eventualmente una delle promosse dagli spareggi.

Il successo del settimo turno contro il Girona ha avvicinato il Milan agli ottavi di Champions 2024/2025. Sesto in classifica alla vigilia dell'ultimo match, previsto mercoledì 29 gennaio contro la Dinamo Zagabria, il team di Conceicao ha il destino nelle proprie mani, ma potrebbe essere aiutata anche dai risultati delle altre squadre.

Una qualificazione agli ottavi sarebbe essenziale per diversi motivi. Il primo sarebbe quello di non dover confrontarsi con gli spareggi, evitando così due ulteriori partite a febbraio.

Il secondo permetterebba ai rossoneri di guadagnare punti ranking importanti anche alla propria causa, considerando l'eventuale aggiunta di un posto Champions per la Serie A. In più il Milan potrebbe evitare di giocare ogni tre giorni a febbraio, visti gli spareggi previsti in tale mese. Naturalmente un approdo immediato agli ottavi porterebbe anche a una rinnovata fiducia, fin qui altalenante anche dopo l'arrivo di Conceicao.