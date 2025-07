Milan-Liverpool, ci sono i rigori come contro l'Arsenal? Il regolamento dell'amichevole e cosa succede in caso di pareggio

I rigori verranno battuti anche in Milan-Liverpool, indipendentemente dal punteggio finale, come accaduto contro l'Arsenal? Il regolamento.

Seconda amichevole per il Milan, che a Hong Kong sfida il Liverpool campione d'Inghilterra in carica: appuntamento alle ore 13.30 italiane, ovvero le 19.30 orario locale, per vedere in azione per la seconda volta gli uomini di Massimiliano Allegri.

Nella prima amichevole, giocata mercoledì scorso contro l'Arsenal, il Milan ha... sia vinto che perso. Nel senso che la partita è terminata 1-0 per i Gunners nei 90 minuti regolamentari, ma successivamente si sono disputati anche i calci di rigore, in cui stavolta a prevalere è stata la formazione rossonera.

Cosa accadrà oggi contro il Liverpool? La partita tra la squadra di Allegri e quella di Slot proseguirà con i calci di rigore indipendentemente dal punteggio che scaturirà in campo all'interno dei 90 minuti?

Ecco cos'è previsto in occasione della gara delle 13.30, che a differenza di quella di mercoledì scorso non si giocherà a Singapore ma, come detto, a Hong Kong.