Il Milan ritrova Leao e Pulisic insieme: Allegri può sorridere in vista del match contro il Verona

Per Leao l’autunno è servito, contrariamente a quanto suggerisce la natura, per uscire dal letargo.

Dopo l’infortunio che lo ha fermato in estate, il portoghese ha preso per mano i compagni tra ottobre e novembre, mettendo a referto cinque reti e un assist che hanno permesso ai rossoneri di conquistare punti pesanti.

Lo stop contro il Torino aveva però riacceso una spia d’allarme, timore poi fugato dall’esito degli esami, che hanno escluso lesioni. Dopo le assenze contro il Sassuolo e nella Supercoppa contro il Napoli, Leao è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto del gruppo e punta con decisione a una maglia da titolare in vista del match contro il Verona.