Il Milan ritrova Leao e Pulisic insieme: Allegri può sorridere in vista del match contro il Verona

La Serie A non va in vacanza e, tra la magia del Natale e i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, va in scena la 17ª giornata del campionato.
Per il Milan, in particolare, può rappresentare un’occasione importantissima per chiudere il 2025 in testa alla classifica.
Mentre i rossoneri ospitano l’Hellas Verona a San Siro, l’Inter sarà infatti impegnata a Bergamo contro l’Atalanta, con la possibilità di un sorpasso alla vigilia del 2026.
Massimiliano Allegri spera di poter affrontare gli scaligeri con una coppia d’attacco fin qui quasi inedita: quella formata da Rafael Leao e Christian Pulisic.