Thiago Motta ha convocato solo 18 giocatori per Milan-Juventus: la lista degli indisponibili è lunghissima

AC Milan vs Juventus

Gli infortunati costringono Thiago Motta a una breve lista di convocati. Il tecnico della Juventus ha scelto di non convocare i giovani bianconeri.

L'ultima sosta è il passato, Milan-Juventus il presente. Subito big match dopo la pausa, con San Siro che si illumina per accogliere i beniamini di casa allenati da Fonseca e la squadra di Thiago Motta, pregna di indisponibili.

Per il match di cartello di sabato 23 novembre, infatti, Thiago Motta non può contare su diversi giocatori, tra chi è appena finito ai box e chi invece si è infortunato diverse settimane fa, consapevole di non poter essere più a disposizione del tecnico bianconero fino al termine dell'annata.

Nonostante la possibilità di pescare dalle giovanili, Thiago Motta ha deciso di viaggiare verso Milano con il minimo numero di uomini, appena diciotto. Panchina cortissima per la Juventus: un'anormalità nel calcio di oggi.