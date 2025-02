Milan-Inter agli ottavi di Champions? Occhio al Derby, come funziona ora con tabellone e sorteggio

AC Milan vs Feyenoord

Se il Milan elimina il Feyenoord può affrontare l'Inter nella fase successiva di Champions League, gli ottavi: possibilità del 50%.

Non sarebbe una prima volta, ma dopo anni in Champions League potrebbe rivedersi il Derby milanese tra e Inter e Milan. Inserite 'parzialmente' nella stessa parte di tabellone, le due squadre meneghine potrebbero sfidarsi negli ottavi del torneo 2024/2025 previsti il prossimo marzo.

Prima di tutto toccherà al Milan eliminare il Feyenoord nei playoff di Champions del 18 febbraio (c'è da ribaltare l'1-0 rimediato in Olanda), dunque aspettare il sorteggio che definirà in maniera netta il tabellone fino alla finalissima di Monaco di Baviera.

Qualora il Milan riesca a superare il Feyenoord, i tifosi hanno già messo nel mirino la possibilità del Derby: occhio alla partita delle partite in Champions League. Come funzionerà in particolare il sorteggio e il tabellone? Possibilità di vedere Inter-Milan e Milan-Inter del 50%.