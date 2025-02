Il derby della rivincita dopo i due ko in stagione: l’Inter prova a ristabilire le gerarchie

A differenza del Milan, l’Inter sta vivendo un’altra stagione di vertice: ma gli uomini di Inzaghi devono cancellare i due derby persi in stagione.

Due “macchie” da cancellare in una stagione quasi perfetta. Quello in programma oggi pomeriggio alle ore 18, sarà un derby speciale per l’Inter di Simone Inzaghi.

Un campionato di vertice per i campioni d’Italia in carica – secondo posto in classifica a 50 punti, tre in meno rispetto al Napoli capolista ma anche una partita da recuperare – e un percorso in Champions che ha portato i nerazzurri a qualificarsi tra le prime otto accendendo, unica italiana, direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Ma anche due sconfitte, in campionato e nella Supercoppa Italiana, contro il Milan che Lautaro Martinez e compagni proveranno a vendicare quest’oggi.