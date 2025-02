Milan-Inter 1-1, pagelle e tabellino: De Vrij risponde a Reijnders, Zalewski subito decisivo

Il Milan sfiora il terzo derby stagionale ma viene ripreso in pieno recupero da De Vrij. Ancora a segno Reijnders, non brillano Lautaro e Calhanoglu.

A un olandese risponde un altro olandese: Milan-Inter finisce 1-1, con i nerazzurri che trovano il pareggio in extremis grazie a zampata di Stefan De Vrij, che riequilibra il punteggio dopo il vantaggio rossonero firmato nel primo tempo da Reijnders.

Se da un lato l'Inter ha voglia di riscattare i due derby persi in stagione, e in particolare quello di Riyadh, il Milan è chiamato a rialzare la china dopo la cocente delusione di Zagabria per restare aggrappato al treno quarto posto. La gara è bloccata, con l'Inter ad avere le fiammate più convincenti, che portano anche a due goal annullati per fuorigioco. Ma a sbloccarla è il Milan, nel finale di primo tempo: Abraham scippa il pallone a Calhanoglu e innesca il contropiede, conclusione di Leao respinta da Sommer e tap in vincente del solito Reijnders, al suo settimo goal in campionato.

Nella ripresa il copione è chiaro: l'Inter spinge alla ricerca del pareggio, il Milan si difende con grande agonismo e si affida al contropiede. Ma a salvare i rossoneri è il palo alla sinistra di Maignan, colpito tre volte dai nerazzurri, prima da Bisseck, poi da Thuram e infine da Dumfries. Ma in pieno recupero l'Inter sfonda il muro rossonero e trova il pareggio in mischia con De Vrij, su assist di petto del neoentrato Zalewski.