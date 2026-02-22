Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan quarta magliaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Milan in campo con la quarta maglia contro il Parma: quanto costa e dove acquistarla

Il Milan presenta la quarta maglia, indossata dai giocatori contro il Parma: è ispirata a quella della stagione 2001/02.

Pubblicità

Sorpresa per i tifosi del Milan che, poco prima del calcio d'inizio contro il Parma, hanno avuto modo di ammirare una novità stilistica per quanto riguarda la maglia indossata da Modric e compagni.

I giocatori rossoneri sono scesi in campo con la nuova quarta maglia, sulla quale erano emerse alcune indiscrezioni qualche giorno fa.

Un modello che si riallaccia al passato, precisamente alla stagione 2001/02 che vide l'esordio sulla panchina milanista di un certo Carlo Ancelotti.

  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    "AC Milan, insieme a PUMA e Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi.

    Al centro di questa collezione ci sono i tifosi, cuore pulsante della famiglia rossonera. Il Fourth Kit nasce per celebrarli, rafforzando il senso di appartenenza, l'orgoglio e l'identità condivisa di essere Diavoli, ovunque nel mondo. Un'esperienza pensata per unire community, passione e stile, che prende vita fin dal pre-order disponibile da oggi sullo Store online ufficiale del Club.

    I tifosi che completeranno l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà gratuito ufficiale di AC Milan, riceveranno uno special pack dedicato e uno special gift in omaggio: un'opportunità esclusiva per vivere il Fourth Kit in modo ancora più distintivo".

    • Pubblicità

  • ISPIRATA AL PASSATO

    Rossa e con rifiniture in nero su collo, spalle e lati, questa maglia trae ispirazione da quella indossata nella stagione 2001/02: un omaggio a quel calcio ormai lontano e, nel caso del popolo milanista, denso di vittorie soprattutto oltre i confini nazionali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO COSTA LA QUARTA MAGLIA DEL MILAN

    Esistono due versioni di questa quarta maglia: oltre a quella in rosso c'è anche la variante in argento che richiama un tessuto metallico lucido.

    Il costo varia dai 120€ della versione 'normale' ai 170€ dei prodotti in edizione limitata.

  • DOVE ACQUISTARE LA QUARTA MAGLIA DEL MILAN

    La maglia è disponibile in pre-order sullo store ufficiale del club rossonero a partire da oggi 22 febbraio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
0