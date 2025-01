Milan-Girona dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Match fondamentale per Conceiçao: il futuro rossonero in Champions dipende dai 90 minuti di San Siro contro gli spagnoli.

Notte di Champions a San Siro. Nella penultima giornata della League Phase di UEFA Champions League, Milan e Girona si sfideranno al Meazza.

Conceiçao si gioca tanto nei 90 minuti contro Michel: Leao e compagni devono vincere a ogni costo per provare ad ottenere direttamente il pass agli ottavi di finale. Momento, comunque, non facile: il ko di Torino contro la Juventus è stato pesante, la Champions è una chance per riscattarsi in maniera immediata.

Il Girona, da parte sua, è ad un passo dall’eliminazione, con soli 3 punti conquistati in sei gare e il ventiquattresimo posto complicato da raggiungere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.