Milan-Genoa, Leao fischiato all'uscita dal campo: San Siro deluso, il portoghese dritto negli spogliatoi

Sostituito da Okafor, la tifoseria rossonera non ha risparmiato fischi per Leao, deludente nel match contro il Genoa.

I tifosi del Milan non hanno risparmiato Rafael Leao durante la sfida contro il Genoa. Sostituito da Pioli, che ha deciso di inserire Okafor per provare a pareggiare il match, il portoghese è stato colpito dai fischi dei fans rossoneri, delusi per la gara giocata dall'ex Sporting.

Un match complicato per tutto il Milan, due volte sotto a San Siro contro un Genoa arrembante, riuscito a rispondere al momentaneo pareggio rossonero.

Retegui ed Ekuban hanno trovato le due reti per gli ospiti, mentre il team meneghino ha avuto in Florenzi il protagonista di giornata con il goal del momentaneo 1-1 e l'assist per il 2-2 di Gabbia. Il Milan ha trovato di fatto la rimonta dopo l'uscita di Leao, ribaltando completamente la gara, pregna di colpi di scena visto il 3-3 successivo.