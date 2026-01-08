Pubblicità
Milan GenoaGetty
Vittorio Rotondaro

Milan-Genoa 1-1, pagelle e tabellino: Gabbia disattento, Leao evita la sconfitta, Leali e Ostigard si esaltano

Il Milan non va oltre il pari contro un Genoa a un passo dall'impresa: ora il distacco dall'Inter capolista è di tre punti. Stanciu fallisce un rigore sul gong.

Altri punti persi contro le 'piccole' per il Milan, che scivola a -3 dall'Inter: stavolta è il Genoa a uscire dal 'Meazza' con il sorriso, nonostante alla fine siano proprio dei rossoblù i rimpianti maggiori.

Allegri chiede una partenza a razzo e i suoi lo accontentano, pur denotando uno scarso killer instinct negli ultimi metri: Leali si oppone al colpo di testa di Gabbia con l'aiuto della traversa, il terzo tempo di Pavlovic è alto. Il 'Grifone' acquisisce coraggio col passare dei minuti e, alla prima vera opportunità, passa avanti: Malinovskyi propizia la girata vincente di Colombo, in prestito proprio dai rossoneri. La clamorosa chance per l'1-1 ce l'ha Fofana, ma il francese scivola sul più bello poco prima di battere a rete dopo il riflesso di Leali su Leao.

Allegri striglia la squadra all'intervallo e ciò che ne consegue è un Milan ancor più aggressivo: il Genoa non può far altro che difendersi in massa, alla luce della difficoltà a imbastire uscite efficaci al di là della propria metà campo. Il forcing del 'Diavolo' porta a una gioia che però è quanto mai effimera: Gabbia spizza di testa verso Pulisic che, dopo l'impatto del pallone sul palo, deposita in rete da pochi passi. Tutto inutile: il tocco dello statunitense è con la mano sinistra e Mariani annulla senza on field review.

Leali si esalta su Pulisic, ma non può nulla sul colpo di testa di Leao che fa 1-1 al secondo minuto di recupero. Il finale è rovente e regala una chance unica al Genoa: Bartesaghi atterra Ellertsson in area, sul dischetto di presenta Stanciu che spara alle stelle e alimenta i rimpianti liguri.

  • PAGELLE MILAN

    Gabbia (5) disattento sul goal di Colombo che ha vita fin troppo semplice nel battere a rete. Serata sfortunata per Fofana (5): lo scivolone proprio sul più bello gli nega la gioia del goal e la sua partita termina all'intervallo. Bartesaghi (5) più timido rispetto al solito: il fallo su Ellertsson rischia di costare carissimo. Leao (6.5) riscatta una prova non eccezionale con la capocciata dell'1-1.

    Voti Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 5 (75' Athekame 6), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (65' Fullkrug 5.5), Fofana 5 (46' Loftus-Cheek 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 5; Leao 6.5, Pulisic 5.5. All. Allegri.

  • PAGELLE GENOA

    Leali (7) vola su Gabbia e Pulisic, Ostigard (7) le prende praticamente tutte di testa. Colombo (7) si regala una notte da ricordare contro il club del suo cuore, Stanciu (4.5) fa una pessima figura dagli undici metri.

    Voti Genoa(3-5-2): Leali 7; Marcandalli 6.5, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6.5 (63' Ellertsson 6), Frendrup 6, Thorsby 6 (63' Masini 6), Martin 6 (83' Stanciu 4.5); Vitinha 6.5 (75' Ekhator 6.5), Colombo 7 (83' Otoa s.v.). All. De Rossi.

  • TABELLINO MILAN-GENOA

    Marcatori: 28' Colombo (G), 92' Leao (M)

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Gabbia (M), Leali (G), Pavlovic (M), Maignan (M)

    Espulsi: -

    Note: al 99' Stanciu (G) calcia alto un rigore

