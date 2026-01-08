Milan-Genoa 1-1, pagelle e tabellino: Gabbia disattento, Leao evita la sconfitta, Leali e Ostigard si esaltano

Altri punti persi contro le 'piccole' per il Milan, che scivola a -3 dall'Inter: stavolta è il Genoa a uscire dal 'Meazza' con il sorriso, nonostante alla fine siano proprio dei rossoblù i rimpianti maggiori.

Allegri chiede una partenza a razzo e i suoi lo accontentano, pur denotando uno scarso killer instinct negli ultimi metri: Leali si oppone al colpo di testa di Gabbia con l'aiuto della traversa, il terzo tempo di Pavlovic è alto. Il 'Grifone' acquisisce coraggio col passare dei minuti e, alla prima vera opportunità, passa avanti: Malinovskyi propizia la girata vincente di Colombo, in prestito proprio dai rossoneri. La clamorosa chance per l'1-1 ce l'ha Fofana, ma il francese scivola sul più bello poco prima di battere a rete dopo il riflesso di Leali su Leao.

Allegri striglia la squadra all'intervallo e ciò che ne consegue è un Milan ancor più aggressivo: il Genoa non può far altro che difendersi in massa, alla luce della difficoltà a imbastire uscite efficaci al di là della propria metà campo. Il forcing del 'Diavolo' porta a una gioia che però è quanto mai effimera: Gabbia spizza di testa verso Pulisic che, dopo l'impatto del pallone sul palo, deposita in rete da pochi passi. Tutto inutile: il tocco dello statunitense è con la mano sinistra e Mariani annulla senza on field review.

Leali si esalta su Pulisic, ma non può nulla sul colpo di testa di Leao che fa 1-1 al secondo minuto di recupero. Il finale è rovente e regala una chance unica al Genoa: Bartesaghi atterra Ellertsson in area, sul dischetto di presenta Stanciu che spara alle stelle e alimenta i rimpianti liguri.