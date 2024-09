Il Milan Futuro perde a Rimini ed è penultimo in classifica: mai una vittoria in stagione

Serie C

Inizio molto complicato per la seconda squadra del Milan: altra sconfitta e solo due punti dopo cinque partite.

La prima stagione del Milan Futuro non è iniziata come sperava il club visto che dopo cinque giornate di campionato, i rossoneri devono ancora ottenere la prima vittoria.

E' arrivata la terza sconfitta, questa volta contro il Rimini in trasferta. La squadra allenata da Daniele Bonera ha perso 1-0 allo stadio Romeo Neri.

In campo per i rossoneri c'era il grande talento Francesco Camarda, che però non è riuscito ad incidere.

La classifica per il Milan Futuro adesso inizia ad essere davvero negativa, solo il Legnano è dietro ai rossoneri.