Milan Futuro-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Chinetti operazione riscatto: rossoneri a caccia di punti salvezza, i biancazzurri vogliono dimenticare il ko con l’Ascoli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lunch match nel girone B di Serie C NOW. Al Felice Chinetti di Solbiate Arno si sfideranno il Milan Futuro di Daniele Bonera e il Pescara di Silvio Baldini. Momento delicatissimo per i rossoneri, sconfitti settimana scorsa dalla Pianese e ancora in piena zona playout. Bonera ha mantenuto la panchina ma contro gli abruzzesi è fondamentale dare una svolta alla stagione.

Pescara, invece, che arriva all’appuntamento da quinta forza del girone, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di sette giorni fa contro l’Ascoli.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.