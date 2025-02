Gazzetta - Il futuro di Conceiçao e non solo: "tutto" il Milan sotto esame nei prossimi tre mesi

Il Milan si gioca tanto da qui a fine stagione: sarà fondamentale qualificarsi in Champions per Conceiçao.

Obbligatorio per il Milan ritrovare serenità e andare oltre l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, che è stata dura da digerire per come è arrivata.

I rossoneri infatti avranno adesso un compito ancora più importante per il futuro, raggiungere i primi quattro posti in campionato e qualificarsi alla prossima edizione della Champions.

In bilico c'è la posizione di molti; quella in primis di Sergio Conceiçao, che non ha al momento certezze sulla permanenza nonostante il suo percorso sia considerato positivo in campionato fino ad ora.

Ma anche per molti calciatori le prestazioni da qui alla fine della stagione porteranno il club a fare determinate scelte. E in tutto questo, l'obiettivo in campionato è ovviamente primario.