Emergenza in difesa per il Milan in vista del derby: con Tomori prossimo a salutare, le scelte per Conceiçao si riducono ai minimi termini.

Ultimi giorni di calciomercato intensi in casa Milan, prossimo a salutare Fikayo Tomori. Trattativa in stato avanzato col Tottenham che ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro, cifra che sembra indurre la società rossonera a optare per la cessione del difensore inglese. Un addio che ridurrebbe ulteriormente le scelte di Conceiçao in vista del derby in programma domenica alle ore 18 contro l'Inter: chi giocherà in difesa tra i rossoneri? L'articolo prosegue qui sotto