Michael Di Chiaro

Milan da urlo in trasferta: non ha mai perso in Serie A, come i rossoneri solo due tra i top campionati d'Europa

I rossoneri sono l'unica squadra del campionato a non aver mai perso fuori casa: cinque vittorie e tre pareggi.

Il Milan coglie un successo pesantissimo alla Unipol Domus di Cagliari e, in attesa della concorrenza, si issa in vetta alla classifica della Serie A quando manca una sola giornata al termine del girone d'andata.

Contro i sardi guidati da Fabio Pisacane, i rossoneri si sono imposti di misura grazie al lampo di Rafael Leao che, tornato in campo dal primo minuto, ha saputo risolvere il match con un piazzato mancino imparabile, su assist di Rabiot, che ha regalato tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri.

Il Milan, dunque, strappa ancora una volta l'intera posta in palio lontano da San Siro impreziosendo un ruolino di marcia in trasferta a dir poco strepitoso.

  • IMBATTUTO IN TRASFERTA

    Il Milan, grazie allo 0-1 di Cagliari, ha ribadito un trend che dura ormai da inizio stagione. I rossoneri, che sin qui hanno perso solo una partita in campionato all'esordio con la Cremonese, sono l'unica squadra del campionato di Serie A a non aver mai perso una partita in trasferta.

    Il bottino del Milan lontano da San Siro, infatti, recita 5 vittorie e 3 pareggi. Un ruolino di marcia che certifica la grande solidità che Allegri è riuscito ad infondere alla sua squadra.

  • IL RENDIMENTO DEL MILAN IN TRASFERTA

    Un Milan formato trasferta? Decisamente sì e, del resto, i numeri non mentono mai.

    In otto gare giocate lontano dal Meazza, i rossoneri hanno vinto 5 volte e pareggiato 3: in trasferta, dunque, il Milan ha messo insieme qualcosa come 18 punti sui 24 disponibili, frutto delle vittorie contro Lecce, Udinese, Inter, Torino e Cagliari, alle quali si sommano i pareggi con Juventus, Atalanta e Parma. Il tutto per una media complessiva da 2.25 punti a partita: solo l'Inter ha tenuto tale ritmo quando impegnata fuori da Milano.

  • NONO CLEAN SHEET IN CAMPIONATO

    Lo 0-1 di Cagliari, inoltre, consente al Milan di griffare il nono clean sheet complessivo in campionato, in 17 giornate sin qui disputate, nonché il secondo consecutivo.

    Per trovare un andamento simile da parte dei rossoneri in campionato bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2011/12 quando, manco a dirlo, sulla panchina rossonera c'era proprio Massimiliano Allegri che in quell'annata chiuse al secondo posto alle spalle della Juventus di Antonio Conte.

  • IN EUROPA SOLO BAYERN E BETIS

    Se, come detto, il Milan è l'unica squadra in Italia a non aver mai incassato sconfitte in trasferta, tra i top campionati europei ci sono solamente due squadre che possono condividere tale primato con i rossoneri: il Bayern Monaco e il Betis.

    I bavaresi non hanno mai perso in generale, collezionando sin qui 13 vittorie e 2 pareggi in Bundesliga, mentre gli andalusi hanno perso tre volte, sempre davanti al pubblico amico del Benito Villamarin contro Athletic Bilbao, Atletico Madrid e Barcellona.

