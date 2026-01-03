Milan da urlo in trasferta: non ha mai perso in Serie A, come i rossoneri solo due tra i top campionati d'Europa

Se, come detto, il Milan è l'unica squadra in Italia a non aver mai incassato sconfitte in trasferta, tra i top campionati europei ci sono solamente due squadre che possono condividere tale primato con i rossoneri: il Bayern Monaco e il Betis.

I bavaresi non hanno mai perso in generale, collezionando sin qui 13 vittorie e 2 pareggi in Bundesliga, mentre gli andalusi hanno perso tre volte, sempre davanti al pubblico amico del Benito Villamarin contro Athletic Bilbao, Atletico Madrid e Barcellona.