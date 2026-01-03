Milan da urlo in trasferta: non ha mai perso in Serie A, come i rossoneri solo due tra i top campionati d'Europa

Il Milan coglie un successo pesantissimo alla Unipol Domus di Cagliari e, in attesa della concorrenza, si issa in vetta alla classifica della Serie A quando manca una sola giornata al termine del girone d'andata.
Contro i sardi guidati da Fabio Pisacane, i rossoneri si sono imposti di misura grazie al lampo di Rafael Leao che, tornato in campo dal primo minuto, ha saputo risolvere il match con un piazzato mancino imparabile, su assist di Rabiot, che ha regalato tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri.
Il Milan, dunque, strappa ancora una volta l'intera posta in palio lontano da San Siro impreziosendo un ruolino di marcia in trasferta a dir poco strepitoso.