Nico Paz Modric Como MilanGetty Images
Michael Baldoin

Milan-Como rinviata, cosa fare al Fantacalcio: 6 politici o aspettare il recupero? Quando si gioca e cosa dice il regolamento

Che succede al Fantacalcio con il rinvio di Milan-Como: 6 politici o aspettare il recupero del 18 febbraio, cosa dice il regolamento.

La sfida tra Milan e Como ha fatto molto discutere in questi mesi: inizialmente si era ipotizzato di disputarla per la prima volta in Australia, a Perth, ma alla fine il match si svolgerà regolarmente a San Siro.

La partita, valida per la 24ª giornata, inizialmente prevista per il weekend del 7-8 febbraio, è stata spostata a mercoledì 18 febbraio, sempre allo stadio Meazza.

Il rinvio è dovuto agli impegni legati alle Olimpiadi, che per qualche giorno impediranno a Inter e Milan di utilizzare il proprio stadio casalingo.

Ma cosa succede al Fantacalcio? Si assegnano i 6 politici o si attende l’esito della partita? Ecco le opzioni in ballo.

  • QUANDO SI GIOCA MILAN-COMO?

    Come anticipato, la gara tra Milan e Como si disputerà in un turno infrasettimanale.

    La formazione di Massimiliano Allegri ospiterà infatti quella di Cesc Fabregas a San Siro il giorno mercoledì 18 febbraio.

    Il calcio d'inizio è previsto regolarmente per le ore 20:45.

  • MILAN-COMO RINVIATA: 6 POLITICI AL FANTACALCIO?

    La prima opzione per chi gioca al Fantacalcio è quella di utilizzare i 6 politici: tutti i giocatori di Milan e Como, inclusi infortunati e squalificati, riceveranno un sei in pagella, senza bonus né malus.

    In questo caso, la giornata potrà essere calcolata dagli admin già a partire dalla mattinata di martedì 10 febbraio, il giorno successivo a Roma-Cagliari, che chiuderà il turno con il posticipo del lunedì alle 20:45.

  • ASPETTARE IL RECUPERO DI MILAN-COMO AL FANTACALCIO?

    La seconda opzione consiste nell’attendere lo svolgimento della sfida tra Milan e Como, programmata per il 18 febbraio.

    In questo caso, durante lo schieramento delle formazioni bisognerà prestare attenzione: i giocatori di queste due squadre scenderanno in campo più avanti e potrebbero poi risultare indisponibili in caso di infortuni imprevisti o di squalifiche ricevute nel turno precedente, in programma tra venerdì 13 e lunedì 16 febbraio.

    In quel turno, il Milan affronterà il Pisa in trasferta, mentre il Como ospiterà la Fiorentina al Sinigaglia.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DI FANTACALCIO?

    Il regolamento del Fantacalcio varia da Lega a Lega e solitamente viene definito all’inizio della stagione.

    Nella maggior parte dei casi, tuttavia, trattandosi di un rinvio programmato e non troppo distante dalla giornata originaria, il consiglio è quello di attendere lo svolgimento del match.

    Se invece è prevista l’opzione dei 6 politici, l’applicazione offre anche questa possibilità, permettendo di calcolare la giornata in anticipo.

