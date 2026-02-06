Milan-Como rinviata, cosa fare al Fantacalcio: 6 politici o aspettare il recupero? Quando si gioca e cosa dice il regolamento

La sfida tra Milan e Como ha fatto molto discutere in questi mesi: inizialmente si era ipotizzato di disputarla per la prima volta in Australia, a Perth, ma alla fine il match si svolgerà regolarmente a San Siro.
La partita, valida per la 24ª giornata, inizialmente prevista per il weekend del 7-8 febbraio, è stata spostata a mercoledì 18 febbraio, sempre allo stadio Meazza.
Il rinvio è dovuto agli impegni legati alle Olimpiadi, che per qualche giorno impediranno a Inter e Milan di utilizzare il proprio stadio casalingo.
Ma cosa succede al Fantacalcio? Si assegnano i 6 politici o si attende l’esito della partita? Ecco le opzioni in ballo.