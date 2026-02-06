Milan-Como rinviata, cosa fare al Fantacalcio: 6 politici o aspettare il recupero? Quando si gioca e cosa dice il regolamento

La prima opzione per chi gioca al Fantacalcio è quella di utilizzare i 6 politici: tutti i giocatori di Milan e Como, inclusi infortunati e squalificati, riceveranno un sei in pagella, senza bonus né malus.

In questo caso, la giornata potrà essere calcolata dagli admin già a partire dalla mattinata di martedì 10 febbraio, il giorno successivo a Roma-Cagliari, che chiuderà il turno con il posticipo del lunedì alle 20:45.