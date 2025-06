Milan-Como in Australia, la Serie A in trattativa per giocare la prima partita di un campionato europeo all'estero

La sfida del campionato 2025/2026 tra Milan e Como può essere storica: la Lega Serie A infatti sta pensando di disputarla in Australia.

Il calendario di Serie A per la stagione 2025/2026 è già stato reso noto e alla ventiquattresima giornata, che si giocherà nel week end del 7-8 febbraio in programma c'è la partita tra Milan e Como, che si dovrebbe disputare in casa dei rossoneri.

In realtà però la sede potrebbe essere differente, almeno questo è quello che sta valutando concretamente secondo The Athletic la Lega Serie A.

C'è infatti la possibilità che Milan-Como si giochi non a San Siro ma all'estero e se fosse confermato sarebbe un momento storico per il calcio italiano ma non solo.

Ecco i motivi di questa possibile decisione.