Milan-Como senza Rabiot, fuori per la prima volta in quattro mesi: tre opzioni per Allegri

Somma di ammonizioni e squalifica per il big match contro il Como. Adrien Rabiot sarà costretto a saltare la sfida tra Milan e club lariano, di scena mercoledì come recupero in seguito al rinvio per l'impossibilità di giocare a San Siro (causa Olimpiadi invernali). Assenza importante per Allegri, che negli ultimi mesi ha sempre schierato titolare l'ex Juventus, ottenendo goal e assist in continuità che hanno reso il giocatore imprescindibile.

Arrivato al Milan dopo le prime due giornate di campionato, Rabiot ha giocato tutte le partite interamente senza mai lasciare il campo, eccezion fatta per le cinque saltate ad ottobre e inizio novembre per un problema al polpaccio. Tornato in campo nel Derby contro l'Inter vinto 1-0, il centrocampista transalpino è sempre stato una sicurezza nell'undici rossonero: fino alla squalifica.

Rabiot dovrà saltare il Como, tornando dal 1' nel prossimo weekend e in particolare per la sfida che vedrà il Milan fronteggiare il Parma, sempre a San Siro. Prima, però, c'è un derby lombardo da conquistare a tutti i costi per evitare che l'Inter compia una reale fuga Scudetto.