ricci milanGetty Images
Francesco Schirru

Milan-Como senza Rabiot, fuori per la prima volta in quattro mesi: tre opzioni per Allegri

Il centrocampista francese è stato squalificato in seguito alla partita contro il Pisa, Allegri non potrà contarci per il big match contro il Como.

Somma di ammonizioni e squalifica per il big match contro il Como. Adrien Rabiot sarà costretto a saltare la sfida tra Milan e club lariano, di scena mercoledì come recupero in seguito al rinvio per l'impossibilità di giocare a San Siro (causa Olimpiadi invernali). Assenza importante per Allegri, che negli ultimi mesi ha sempre schierato titolare l'ex Juventus, ottenendo goal e assist in continuità che hanno reso il giocatore imprescindibile.

Arrivato al Milan dopo le prime due giornate di campionato, Rabiot ha giocato tutte le partite interamente senza mai lasciare il campo, eccezion fatta per le cinque saltate ad ottobre e inizio novembre per un problema al polpaccio. Tornato in campo nel Derby contro l'Inter vinto 1-0, il centrocampista transalpino è sempre stato una sicurezza nell'undici rossonero: fino alla squalifica.

Rabiot dovrà saltare il Como, tornando dal 1' nel prossimo weekend e in particolare per la sfida che vedrà il Milan fronteggiare il Parma, sempre a San Siro. Prima, però, c'è un derby lombardo da conquistare a tutti i costi per evitare che l'Inter compia una reale fuga Scudetto.

  • CHI AL POSTO DI RABIOT?

    Su chi punterà Allegri non potendo contare su Rabiot? Sono tre le opzioni per il tecnico rossonero, che vede nell'inserimento di Ricci come la più probabile.

    L'ex giocatore del Torino, arrivato in estate, non è spesso in prima pagina, ma ha sempre mostrato grande affidabilità negli ultimi mesi: basti pensare all'assist per Modric nella partita contro il Pisa dell'ultimo turno.

    Non è comunque da escludere un inserimento di Loftus-Cheek a centrocampo, così da dare più fisicità alla zona. In piedi anche l'eventualità Jashari, il quale risulta comunque, attualmente, l'opzione meno probabile.

  • IL MILAN SENZA RABIOT

    Imbattuto dalla seconda giornata, il Milan ha fatto tranquillamente fronte all'infortunio autunnale di Rabiot, quello che lo ha tenuto fuori per alcune partite.

    Il Milan ha affrontato Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma privo dell'infortunato Rabiot, ottenendo tre pareggi e due vittorie. 

    Senza il francese, già autore di quattro goal e cinque assist, la squadra di Allegri perde un giocatore in grado di recuperare i palloni, ma anche di impostare e inserirsi, ma Allegri ha già dovuto attraversare un periodo senza di lui, consapevole dunque di come il Milan possa andare avanti, con risultati positivi, anche durante la sua assenza.

