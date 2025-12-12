Milan-Como a Perth, per Simonelli è ancora possibile: “Ipotesi non tramontata, non abbiamo valutato altre soluzioni”

Quella che nel ventiquattresimo turno di campionato vedrà opposte Milan e Como è una partita che deve ancora trovare la sua sede.

Come è noto infatti, la sfida è in programma l'8 febbraio 2026 e in quei giorni lo stadio Giuseppe Meazza risulterà inagibile a causa della concomitanza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina.

Ad inizio ottobre era arrivata l’ufficialità dello spostamento della gara a Perth in Australia, tanto che era arrivato anche il via libera della UEFA, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate a causa di vincoli imposti dalle autorità locali e dalla Confederazione Asiatica.

Circostanze che hanno fatto pensare ad un’ipotesi ormai tramontata, ma il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, parlando al termine dell’assemblea dei club che si è tenuta in giornata, ha spiegato come una decisione definitiva debba ancora essere presa.