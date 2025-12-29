Il Milan cerca un difensore, intanto Thiaw ha conquistato la Premier League: leader e idolo assoluto al Newcastle

Prima Sandro Tonali, poi Malick Thiaw: il Milan è costretto a osservare due suoi ex giocatori fare la differenza in Premier League con la maglia del Newcastle.
In particolare, considerando la necessità dei rossoneri di guardare al mercato di gennaio per individuare una possibile occasione in difesa - dove la coperta è decisamente corta - le qualità del difensore tedesco classe 2001 avrebbero fatto certamente comodo a Massimiliano Allegri.
Dopo un avvio tra le seconde linee, infatti, Thiaw si è preso una maglia da titolare con i Magpies, emergendo in diverse statistiche che ne certificano l’importanza e lo rendono un elemento chiave nello scacchiere di Eddie Howe.