Il Milan cerca un difensore, intanto Thiaw ha conquistato la Premier League: leader e idolo assoluto al Newcastle

La domanda sorge spontanea: il Milan ha sbagliato a cedere Thiaw? La risposta, per diversi motivi, è inevitabilmente no, perché la sua partenza appariva ormai inevitabile.

In primo luogo, il Newcastle ha presentato un’offerta da 42 milioni di euro, considerata dalla società rossonera irrinunciabile.

In secondo luogo, lo stesso Thiaw ha confermato come la scelta di trasferirsi in Inghilterra fosse sua: "Ho deciso io di andare al Newcastle e sono contento della scelta che ho fatto. Il Milan è un grande club, ma era il momento giusto per provare qualcosa di nuovo. Sono stato bene in questi tre anni. Alla fine non ho giocato molto: Allegri mi aveva detto che avrei giocato, ma volevo fare un’esperienza nuova."

Il Milan, dunque, dovrà guardare al mercato per colmare il vuoto lasciato dal difensore tedesco e mai davvero colmato dall'arrivo di De Winter. Una ferita che forse resterà aperta, ma che, per il bene di entrambe le parti, era inevitabile.