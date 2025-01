Milan-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Esordio in Serie A per Conceiçao: a San Siro arrivano i sardi, impegnati nella lotta salvezza. All’andata fu 3-3 all’Unipol Domus.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà la sfida fra Milan e Cagliari a chiudere il sabato della giornata numero 20 di Serie A Enilive. A San Siro ci sarà il debutto da allenatore di Sergio Conceiçao in Serie A. Il portoghese ha fatto benissimo in Supercoppa, portando ai rossoneri il 50° trofeo della loro storia, superando in rimonta l’Inter. Adesso per il Milan mirino sulla rincorsa Champions in campionato.

Il Cagliari, invece, arriva al Meazza dopo il successo prezioso di Monza: per Nicola e i suoi ragazzi seconda trasferta consecutiva in Lombardia, servono punti salvezza ai rossoblù.

Arbitra Marchetti, al VAR toccherà a Di Paolo e Camplone.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.