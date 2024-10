I rossoneri sfidano in Champions la squadra dell'ex Bologna: in Italia ha deluso, ma in Belgio è tornato a segnare con grande continuità.

Serata cruciale per il Milan che cerca la prima vittoria in Champions League ospitando a San Siro il Bruges. Per i rossoneri i tre punti diventano di fatto obbligatori perché dopo due sconfitte consecutive contro Liverpool e Bayer Leverkusen serve un netto cambio di passo sulla vetrina continentale. Tra i pericoli di marca belga, però, attenzione ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Andreas Skov Olsen. L'articolo prosegue qui sotto