Milan ancora in difficoltà in attacco: da Leao a Pulisic, passando per Nkunku e Fullkrug, le opzioni di Allegri per il Cagliari

Chiudere l’anno con un netto successo contro il Verona è stato fondamentale per il morale del Milan, che affronterà il primo impegno del 2026 partendo dal secondo gradino del podio, a un punto dall’Inter.
A San Siro, come spesso accade, ad aprire le marcature è stato il solito Christian Pulisic, sempre più punto di riferimento della squadra. Poi è finalmente arrivato il momento di Christopher Nkunku, autore delle sue prime due reti in Serie A con i rossoneri.
Il 2025 è ormai alle spalle e ora l’obiettivo è partire al meglio nel 2026, con la formazione di Massimiliano Allegri chiamata a far tappa in Sardegna per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane.