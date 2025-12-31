Milan ancora in difficoltà in attacco: da Leao a Pulisic, passando per Nkunku e Fullkrug, le opzioni di Allegri per il Cagliari

Se è vero che fin qui Pulisic è stato l’uomo simbolo e trascinatore del Milan, è altrettanto vero che lo statunitense ha dovuto fare i conti con diversi infortuni.

Allegri, quindi, non può permettersi di rischiarlo se non al pieno della forma: la sua gestione è fondamentale.

Dopo il match contro il Verona, Pulisic è uscito leggermente acciaccato per un fastidio al flessore e, all’inizio della settimana, ha svolto lavoro differenziato.

Nulla di preoccupante, ma l’idea è seguirlo con un programma personalizzato per farlo arrivare al meglio alla trasferta che inaugurerà la 18ª giornata.