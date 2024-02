Milan-Atalanta, Leao si lascia andare ad un gesto polemico: non segnava da mesi in Serie A, goal da urlo

Il portoghese del Milan ritrova il goal in Serie A dopo aver atteso praticamente tutto il campionato. Per Leao, invece, ottime media nelle coppe.

Un ragazzo per nulla banale come Rafael Leao probabilmente attendeva un goal altrettanto poco banale per tornare al goal dopo mesi e mesi di digiuno in Serie A. In Milan-Atalanta, posticipo domenicale del 26esimo turno, il portoghese ha infatti ritrovato la gioia del goal in campionato.

In particolare Leao ha sfidato Holm e Scalvini dell'Atalanta sulla sinistra, superandoli con abilità da giocoliere, per poi battere con un destro potente Carnesecchi: pallone all'incrocio sul lato opposto e grande festa per l'attaccante del Milan.

Leao, in particolare, non segnava in campionato da settembre. Dopo la partita contro il Verona del 23, dunque proprio nei primi giorni di autunno, il portoghese era riuscito ad essere decisivo in termini di assist, continuando comunque a trovare il goal anche in Europa.