Milan-Arsenal probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Modric, Gimenez, Pulisic, Leao, Okafor e Colombo

Il Milan dà il via contro l'Arsenal al Pre-Season Tour 2025: come si schiererà la squadra appena ripresa in mano da Massimiliano Allegri.

Scende in campo il Milan. Mercoledì 23 luglio i rossoneri sfideranno l'Arsenal a Singapore nell'impegno di apertura del Pre-Season Tour 2025, seconda amichevole del precampionato estivo dopo il 3-0 di sabato scorso al Milan Futuro. Per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tornato in plancia di comando dopo 11 anni, sarà una buona occasione per testare i meccanismi della squadra in vista del campionato, che prenderà il via tra un mese. L'Arsenal rappresenterà il primo impegno di prestigio dell'estate del Milan, che dopo i Gunners se la vedrà con il Liverpool. La terza partita della tournée nella regione Asia-Pacifico sarà infine contro gli australiani del Perth Glory. L'articolo prosegue qui sotto Come scenderà in campo il Milan contro l'Arsenal? La formazione scelta da Allegri e quella di Mikel Arteta, manager degli inglesi.