Il Milan va verso l'Allegri-bis: dallo Scudetto all'esonero, come andò la prima esperienza in rossonero

Nell'estate del 2010 Allegri divenne il tecnico del Milan, con cui vinse uno Scudetto ed una Supercoppa: poi il lento declino fino all'esonero.

L’estate del 2025 si preannuncia come un vero e proprio valzer delle panchine in Serie A.

Diverse squadre si preparano a ripartire da zero con l’obiettivo di rifondare, e tra queste c’è anche il Milan, reduce da una delle stagioni più deludenti della sua storia recente.

Dopo l’annuncio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, la dirigenza rossonera è pronta a piazzare il primo grande colpo per la panchina. Il nome in cima alla lista per il dopo-Conceicao è quello di Massimiliano Allegri.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Allegri si tratterebbe di un ritorno "a casa", a oltre dieci anni dalla sua ultima esperienza rossonera: un percorso fatto di alti e bassi, iniziato con la conquista dello Scudetto e della Supercoppa Italiana, e terminato con l’esonero nel freddo inverno del 2014.

Ripercorriamo allora insieme la sua prima avventura sulla panchina del Milan.