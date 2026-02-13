Milan a Pisa con la coppia d'attacco di Bologna: Allegri conferma Nkunku-Loftus-Cheek dal 1’, Leao e Pulisic verso la panchina

Nkunku è, al momento, il miglior realizzatore rossonero da Natale in poi, con cinque goal nelle ultime sei gare in cui è sceso in campo.

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi, il francese ha dichiarato:

“Quando non riuscivo a segnare non ho mai perso fiducia e ho continuato a lavorare per farmi trovare pronto in caso di chiamata dell’allenatore. Saltare la preparazione ha complicato tutto, ma sapevo che i goal sarebbero arrivati: era solo una questione di tempo e, come mi diceva il mister, di… sorrisi”.

In conferenza stampa, Allegri ha fatto eco alle parole del suo attaccante spiegando:

“Nkunku ora sorride e segna? Era una questione di ambientamento perché lui è un ragazzo sensibile. ‘Se ridi di più, sei più positivo e le cose andranno meglio’ gli ho suggerito. Fortunatamente è successo proprio così. Come giocatore non si discute perché ha una tecnica straordinaria”.

Arrivato a fine agosto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus e legato al Milan fino al 2030, Nkunku è stato scelto dal Milan quando la dirigenza ha deciso di puntare su una punta tecnica piuttosto che su un centravanti di peso.

Dopo mesi complicati per la condizione fisica non ottimale e per un infortunio rimediato in nazionale, il processo di ambientamento è ora considerato completato.