Alessandro De Felice

Milan a Pisa con la coppia d'attacco di Bologna: Allegri conferma Nkunku-Loftus-Cheek dal 1’, Leao e Pulisic verso la panchina

Alla Cetilar Arena Allegri conferma l’attacco visto al Dall’Ara: Leao e Pulisic, titolari designati a inizio stagione partono a sorpresa dalla panchina.

Il Milan riparte dal Dall’Ara e dalla vittoria contro il Bologna per affrontare il Pisa alla Cetilar Arena nell’anticipo della 25ª giornata di Serie A

Dopo la pausa forzata per il rinvio della sfida contro il Como a causa dell’indisponibilità del Meazza per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, i rossoneri questa sera saranno di scena ancora in trasferta, sul campo della neopromossa.

Massimiliano Allegri è orientato a confermare la coppia offensiva composta da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, già protagonista nel 3-0 contro la formazione di Italiano. 

Una scelta tecnica, ma anche legata alla gestione atletica e al momento di forma dei singoli, con Leao e Pulisic, insieme all’acquisto di gennaio Füllkrug, inizialmente in panchina.

  • CONFERMATA LA COPPIA D’ATTACCO

    Allegri dovrebbe riproporre l’attacco che a Bologna aveva mostrato intesa e concretezza, con Loftus-Cheek impiegato da seconda punta e Nkunku al centro. 

    I due si erano divisi le stesse zolle al Dall’Ara, andando entrambi a segno: rete per l’inglese e goal su rigore per il francese, procurato dallo stesso Nkunku su assist del numero 8.

    La scelta è principalmente tecnica ma tiene conto anche delle condizioni non ottimali degli altri attaccanti. Loftus-Cheek, centrocampista adattato al ruolo offensivo, offre fisicità e inserimenti, mentre Nkunku garantisce qualità tra le linee. 

    Sarebbe un bis inedito, poiché i due non sono mai partiti titolari insieme per due gare consecutive.

  • I PRECEDENTI INSIEME E LA CRESCITA DEL FRANCESE

    La prima volta dal 1’ in coppia risale proprio alla trasferta di Bologna. In precedenza Nkunku aveva collezionato nove presenze da titolare alternandosi con Leao e Pulisic, mentre Loftus-Cheek aveva iniziato altrettante gare dividendosi tra mezzala destra, esterno a cinque e seconda punta.

    I due avevano già condiviso il campo a partita in corso. Nel secondo tempo della sfida in casa dell’Atalanta, dopo l’infortunio di Gimenez, avevano giocato insieme l’ultima mezz’ora, mostrando segnali di complementarità, come accaduto anche contro il Torino per trenta minuti tra l’uscita di Leao e l’ingresso di Pulisic. 

    Diversa la sensazione nella gara contro il Sassuolo, quando dopo l’uscita dell’americano la coppia non aveva inciso a sufficienza.

    Da allora, però, soprattutto Nkunku è cresciuto in modo evidente, realizzando cinque reti in Serie A e firmando il secondo assist stagionale. Loftus-Cheek, dopo l’assist contro il Sassuolo, è tornato al goal a Bologna, rete che mancava dalla seconda giornata a Lecce.

  • TOCCA A NKUNKU

    Nkunku è, al momento, il miglior realizzatore rossonero da Natale in poi, con cinque goal nelle ultime sei gare in cui è sceso in campo. 

    Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi, il francese ha dichiarato: 

    “Quando non riuscivo a segnare non ho mai perso fiducia e ho continuato a lavorare per farmi trovare pronto in caso di chiamata dell’allenatore. Saltare la preparazione ha complicato tutto, ma sapevo che i goal sarebbero arrivati: era solo una questione di tempo e, come mi diceva il mister, di… sorrisi”.

    In conferenza stampa, Allegri ha fatto eco alle parole del suo attaccante spiegando: 

    “Nkunku ora sorride e segna? Era una questione di ambientamento perché lui è un ragazzo sensibile. ‘Se ridi di più, sei più positivo e le cose andranno meglio’ gli ho suggerito. Fortunatamente è successo proprio così. Come giocatore non si discute perché ha una tecnica straordinaria”.

    Arrivato a fine agosto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus e legato al Milan fino al 2030, Nkunku è stato scelto dal Milan quando la dirigenza ha deciso di puntare su una punta tecnica piuttosto che su un centravanti di peso. 

    Dopo mesi complicati per la condizione fisica non ottimale e per un infortunio rimediato in nazionale, il processo di ambientamento è ora considerato completato.

  • LEAO E PULISIC IN PANCHINA

    Davanti sono tutti disponibili, ad eccezione di Gimenez, ma Allegri sembra intenzionato a sfruttare l’onda positiva della coppia vista a Bologna. 

    Leao e Pulisic, considerati inizialmente i titolari designati nelle gerarchie di Allegri in questa stagione, partono dalla panchina in una scelta che tiene conto anche della gestione delle energie nella sesta e ultima trasferta degli ultimi quarantadue giorni.

    Nella rifinitura di ieri, alla vigilia della gara di Pisa, Loftus-Cheek e Nkunku sono stati provati nuovamente insieme, con Leao che nel finale di allenamento si è alternato con entrambi.

    Il Milan si affida dunque alla coppia atipica che al Dall’Ara ha convinto per approccio e sviluppo tattico, caratteristiche che Allegri spera di rivedere anche nella sfida che apre il nuovo turno di campionato.

