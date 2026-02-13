Milan a Pisa con la coppia d'attacco di Bologna: Allegri conferma Nkunku-Loftus-Cheek dal 1’, Leao e Pulisic verso la panchina

Il Milan riparte dal Dall’Ara e dalla vittoria contro il Bologna per affrontare il Pisa alla Cetilar Arena nell’anticipo della 25ª giornata di Serie A.
Dopo la pausa forzata per il rinvio della sfida contro il Como a causa dell’indisponibilità del Meazza per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, i rossoneri questa sera saranno di scena ancora in trasferta, sul campo della neopromossa.
Massimiliano Allegri è orientato a confermare la coppia offensiva composta da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, già protagonista nel 3-0 contro la formazione di Italiano.
Una scelta tecnica, ma anche legata alla gestione atletica e al momento di forma dei singoli, con Leao e Pulisic, insieme all’acquisto di gennaio Füllkrug, inizialmente in panchina.