Milan a forza 4 col Feyenoord: Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez insieme. Terracciano l’alternativa

Feyenoord vs AC Milan

Nell’andata del playoff di Champions, Sérgio Conceição va verso un Milan a trazione anteriore con Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez insieme dal 1’.

La tentazione è forte, fortissima: Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez in campo insieme dal primo minuto contro il Feyenoord. Sérgio Conceição ci pensa, valuta, conscio che le alternative a sua disposizione – tra squalifiche e calciatori non presenti in lista – sono poche.

Poche, ma esistenti. Quella che si gioca martedì sera al De Kuip di Rotterdam è infatti solo la gara d’andata del playoff di Champions League che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Normale dunque ragionare sui 180’.

Che Milan vedremo dunque in campo mercoledì sera alle ore 21? Sérgio Conceição schiererà in campo contemporaneamente dal primo minuto tutto il suo potenziale offensivo o farà altre scelte in nome di un maggiore equilibrio tattico?