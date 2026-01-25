Miklos Feher, l'aquila benfiquista volata via troppo presto: la tragica morte in campo a 24 anni dell'attaccante ungherese in Vitoria Guimaraes-Benfica

Un fulmine a ciel sereno. Un istante che interrompe la magia del ‘football’ e lascia spazio a lacrime e disperazione. Un dolore vissuto su quel rettangolo verde di gioco che da sempre è sinonimo di sogni e speranze, dai più 'piccini' agli anziani.
Il cuore di Miklos Feher, attaccante ungherese del Benfica, ha smesso di battere in una sera di gennaio a Guimaraes, nell'ultimo segmento della sfida tra le 'Aguias' e i padroni di casa del Vitoria.
Sono bastati pochi istanti a trasformare la bellezza del calcio in sgomento.
La vita di Miklos Feher si è interrotta a soli 24 anni a causa di un arresto cardiaco. L'attaccante ungherese si è accasciato sul terreno di gioco a pochi secondi dal fischio finale del match, senza possibilità di intervento da parte dello staff sanitario.