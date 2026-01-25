Miklos Feher, l'aquila benfiquista volata via troppo presto: la tragica morte in campo a 24 anni dell'attaccante ungherese in Vitoria Guimaraes-Benfica

"Nessuno vorrebbe dare mai questo tipo di notizia. Siamo tutti profondamente scioccati e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Tutto il Benfica e i suoi tifosi piangono un loro giocatore e compagno, Miklos Feher".

A parlare è il direttore della comunicazione del Benfica, Antonio Cunha Vaz, in una conferenza stampa improvvisata.

Dolore e sgomento anche per l'arbitro Olegario Benquerenca:

"È incredibile che una cosa così sia potuta accadere. Ho capito subito che qualche cosa non andava quando è caduto in mezzo al campo. Non ho potuto fare altro che chiamare i medici".