Mikey Moore, il gioiello che il Tottenham sta cercando di difendere dagli assalti di United e City

Il Tottenham ha un diamante tra le mani, il migliore dai tempi di Harry Kane: dovrà lottare duramente per tenere lontani i top club.

L'accademia del Tottenham ha prodotto una serie di nomi noti nell'era della Premier League, da Ledley King e Peter Crouch a Danny Rose e Andros Townsend, e più di recente, Kyle Walker-Peters e Harry Winks. Tutti questi giocatori hanno avuto carriere importanti sia a livello di club che internazionale, ma il gioiello più prezioso gli Spurs lo hanno scoperto nel 2009, quando Harry Kane ha iniziato il suo viaggio nel calcio professionistico.

Kane ha trascorso 14 anni con il club del nord di Londra, durante i quali è riuscito a superare il leggendario Jimmy Greaves in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi, diventando anche capitano dell'Inghilterra.

Gli Spurs hanno lottato per il titolo e hanno giocato la finale della Champions League con Kane in attacco, ma quando il prolifico attaccante ha lasciato Londra per unirsi al Bayern Monaco per un affare da 100 milioni di euro, lo ha fatto senza aver conquistato un solo trofeo.

In effetti, il Tottenham non ha vinto nulla dal trionfo in Coppa di Lega del 2008 sotto Juande Ramos. L'era Kane ha lasciato i tifosi con un persistente senso di "cosa sarebbe potuto essere", e gli Spurs hanno un disperato bisogno di un'altra figura ispiratrice talentuosa per far credere di nuovo i tifosi.

Ecco Mikey Moore: l'attaccante sedicenne con un potenziale apparentemente illimitato che sta già spingendo per arrivare in prima squadra.