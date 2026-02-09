AFP
Mikel Merino si sottopone a un intervento chirurgico al piede, lasciando l'Arsenal in apprensione per i tempi di recupero ristretti.
Merino viene sottoposto a un intervento chirurgico
Secondo Football.London, Merino è stato sottoposto a un intervento chirurgico al piede infortunato nella partita contro lo United e ora dovrà lottare contro il tempo per tornare in campo prima della fine della stagione. Il 29enne ha segnato quattro gol e fornito tre assist in questa stagione, ma ora dovrà trascorrere le prossime otto settimane senza poter appoggiare il peso sul piede infortunato. Può comunque allenarsi in palestra e c'è ottimismo sul suo ritorno prima della fine della stagione, con i Gunners che puntano a vincere il loro primo titolo di Premier League dal 2004.
Arteta ha detto sul possibile ritorno di Merino in questa stagione: "Beh, lo speriamo. Non lo so. Ovviamente, deve sottoporsi a un intervento, che non è mai positivo. È un giocatore importante per noi.
Un atleta che ha una tale versatilità e capacità di competere in varie posizioni. Sì, è un duro colpo".
Merino ha una frattura al piede
Merino si è fratturato il piede e Arteta sostiene che la gravità dell'infortunio sia "rara".
Ha aggiunto: "Vedremo. È un infortunio molto raro, quindi dovremo aspettare e vedere come reagisce dopo l'intervento chirurgico.
Ovviamente, lo terremo sotto osservazione per tutta la settimana in vista dell'intervento chirurgico. So che Mikel farà tutto il possibile per tornare il prima possibile.
Ma deve anche rispettare il processo di guarigione e il fatto che, ovviamente, si tratta di un infortunio piuttosto raro".
Merino spera anche di tornare prima della fine della stagione, poiché punta a rappresentare la Spagna ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
È un duro colpo per un giocatore che all'inizio della stagione stava godendo dell'ottimo momento della sua squadra e che ha dichiarato al sito web del club: "Ovviamente, il calcio non è solo una questione di risultati. È la cosa principale, ma quando puoi divertirti a giocare con questi compagni di squadra, è semplicemente una gioia, e io mi diverto ogni volta che scendo in campo.
Penso che tutti stiano dando il meglio di sé e si stiano divertendo, ed è la combinazione migliore che possiamo avere, quindi giocare bene e divertirsi è la ricetta magica, quindi sì, sono molto felice".
L'impressionante adattamento di Merino
Merino è stato ingaggiato come centrocampista, ma è diventato una vera e propria risorsa per i Gunners in attacco, con Arteta che ne ammira la versatilità.
Ha aggiunto: "Sì, come attaccante sicuramente no [non avrebbe mai immaginato di poterlo fare], ma è anche questo che si impara quando si ingaggia un giocatore: sapevo che poteva offrire molto di più di quello che aveva dimostrato, soprattutto dopo averlo incontrato per la prima volta, perché un giocatore con tanta curiosità, che ama così tanto la sua professione e il calcio, è difficile da limitare".
I Gunners sono attualmente in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sul Manchester City, ma, insieme a Merino, devono fare a meno di Bukayo Saka e Martin Odegaard a causa di una serie di infortuni in questa stagione.
Cosa succederà dopo?
La squadra di Arteta affronterà il Brentford in una trasferta che si preannuncia difficile a metà settimana. I Bees sono attualmente al settimo posto nella classifica della Premier League e sono a soli cinque punti dal Manchester United, quarto in classifica, con potenziali ambizioni di qualificarsi per la Champions League. L'Arsenal si prenderà poi una pausa dalla sua estenuante corsa al titolo, affrontando il Wigan Athletic nel quarto turno della FA Cup.
