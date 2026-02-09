Mikel Merino si sottopone a un intervento chirurgico al piede, lasciando l'Arsenal in apprensione per i tempi di recupero ristretti.

Merino si è fratturato il piede e Arteta sostiene che la gravità dell'infortunio sia "rara".

Ha aggiunto: "Vedremo. È un infortunio molto raro, quindi dovremo aspettare e vedere come reagisce dopo l'intervento chirurgico.

Ovviamente, lo terremo sotto osservazione per tutta la settimana in vista dell'intervento chirurgico. So che Mikel farà tutto il possibile per tornare il prima possibile.

Ma deve anche rispettare il processo di guarigione e il fatto che, ovviamente, si tratta di un infortunio piuttosto raro".

Merino spera anche di tornare prima della fine della stagione, poiché punta a rappresentare la Spagna ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

È un duro colpo per un giocatore che all'inizio della stagione stava godendo dell'ottimo momento della sua squadra e che ha dichiarato al sito web del club: "Ovviamente, il calcio non è solo una questione di risultati. È la cosa principale, ma quando puoi divertirti a giocare con questi compagni di squadra, è semplicemente una gioia, e io mi diverto ogni volta che scendo in campo.

Penso che tutti stiano dando il meglio di sé e si stiano divertendo, ed è la combinazione migliore che possiamo avere, quindi giocare bene e divertirsi è la ricetta magica, quindi sì, sono molto felice".

