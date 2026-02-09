Mikel Merino invia un messaggio ottimista ai tifosi dell'Arsenal dal letto d'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico al piede fratturato.

Non c'è ancora una data precisa per il ritorno di Merino, e il padre del giocatore ha rivelato perché è così difficile stabilire quando sarà pronto a tornare in campo. Miguel Merino ha dichiarato a Cadena SER: "Nonostante il problema, sta accettando la situazione. Gli infortuni non arrivano mai al momento giusto e un giocatore deve essere preparato a qualsiasi evenienza. È dura, ma dobbiamo guardare il lato positivo. Ci sono infortuni molto più gravi di questo. C'è incertezza perché i tempi di recupero non sono ben chiari, dato che non ci sono precedenti di questo tipo di infortunio. Si tratta di una frattura da stress. Non è un infortunio alle dita dei piedi, è un po' più interno. È un infortunio che non è molto ben documentato. Ci sono molti dubbi sul suo recupero".

