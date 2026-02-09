Getty Images Sport
Mikel Merino invia un messaggio ottimista ai tifosi dell'Arsenal dal letto d'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico al piede fratturato.
L'Arsenal perde Merino per infortunio
Merino ha riportato l'infortunio nella sconfitta per 3-2 dell'Arsenal contro il Manchester United all'Emirates Stadium in Premier League. Il manager Mikel Arteta ha ammesso dopo la partita che si tratta di un infortunio insolito, dicendo ai giornalisti: "È un infortunio molto raro, quindi dobbiamo aspettare e vedere come reagisce dopo l'intervento chirurgico, ovviamente monitorarlo per tutta la settimana e poi valutare. So che Mikel farà tutto il possibile per tornare il più presto possibile. Ma bisogna anche rispettare il processo di guarigione e il fatto che si tratta ovviamente di un infortunio piuttosto raro".
Il messaggio di Merino ai tifosi dell'Arsenal
Il centrocampista è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha pubblicato un aggiornamento su Instagram che recita: "Intervento fatto! Sono già più vicino al ritorno. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi e il vostro affetto. Mi danno davvero ancora più energia per affrontare la sfida. Vamos!"
Quando tornerà Merino?
Non c'è ancora una data precisa per il ritorno di Merino, e il padre del giocatore ha rivelato perché è così difficile stabilire quando sarà pronto a tornare in campo. Miguel Merino ha dichiarato a Cadena SER: "Nonostante il problema, sta accettando la situazione. Gli infortuni non arrivano mai al momento giusto e un giocatore deve essere preparato a qualsiasi evenienza. È dura, ma dobbiamo guardare il lato positivo. Ci sono infortuni molto più gravi di questo. C'è incertezza perché i tempi di recupero non sono ben chiari, dato che non ci sono precedenti di questo tipo di infortunio. Si tratta di una frattura da stress. Non è un infortunio alle dita dei piedi, è un po' più interno. È un infortunio che non è molto ben documentato. Ci sono molti dubbi sul suo recupero".
Cosa succederà dopo?
Merino è stato una parte importante della rosa dell'Arsenal in questa stagione, segnando sei gol in tutte le competizioni per i Gunners, ma Arteta dovrà ora fare a meno di lui per il prossimo futuro. L'Arsenal ha un calendario fitto nelle prossime settimane e tornerà in campo giovedì in Premier League contro il Brentford, prima di affrontare il Wigan Athletic nel quarto turno della FA Cup domenica.
