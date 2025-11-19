"Era il mio eroe!": Mikel Arteta spiega perché il suo successo all'Arsenal è merito di Pep Guardiola

Dopo una stagione insolita all'Etihad Stadium lo scorso anno, in cui la squadra di Guardiola è rimasta senza trofei, il City è tornato in campo nella stagione 2025-26 ed è pronto a dare filo da torcere all'Arsenal di Arteta nella corsa al titolo della Premier League.
L'ex attaccante dei Gunners e del City Paul Dickov ha recentemente puntato ancora sulla squadra di Guardiola per la vittoria finale dichiarando a Best Betting Bonuses: "Continuo a dire che non voglio andare troppo oltre, mi lascerei trasportare troppo dalle recenti prestazioni. Ma c'è qualcosa all'interno del club e sul campo che è vicino ai livelli che avevano quando erano al loro meglio. So per certo che c'è fame di vittoria, non solo da parte di Pep, ma anche dello staff e dei giocatori. La scorsa stagione hanno sofferto molto. Hanno sofferto davvero e all'interno del club c'è una grande voglia di rifarsi in questa stagione. All'inizio dell'annata erano abbastanza contenti di passare un po' inosservati, ma la prestazione contro il Liverpool ha dato speranza a tutti e possono ancora migliorare. Non mi sorprenderebbe se il Manchester City fosse di nuovo in testa alla classifica alla fine della stagione, perché penso che la forza, la profondità e la qualità della squadra siano al livello delle migliori".
"L'unica cosa che Pep ha è un grande credito presso i tifosi del City e una stagione negativa come quella scorsa, dopo tutto il tempo che ha trascorso qui, non è una cosa negativa. Penso che i tifosi se ne rendano conto, e i tifosi del City sono ovviamente molto appassionati, ma sono anche persone che capiscono di calcio. Capiscono che probabilmente questa è la terza ricostruzione da quando è arrivato Pep, con i nuovi acquisti. Saranno pazienti con loro. A volte hanno perso in questa stagione e non è sempre andata benissimo, e la gente li aveva già dichiarati fuori dalla corsa al titolo. Ma penso che se il City riuscirà a stare in scia all'Arsenal entro gennaio o febbraio, allora sarà il suo momento. È allora che sapranno davvero dare il meglio. Hanno ancora giocatori come Rodri che devono tornare. Penso che lo tratteranno con i guanti nelle prossime settimane, solo per assicurarsi che nella seconda metà della stagione sia pronto a giocare".