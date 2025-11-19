"Era il mio eroe!": Mikel Arteta spiega perché il suo successo all'Arsenal è merito di Pep Guardiola

Parlando dell'influenza che Guardiola ha avuto su di lui, Arteta ha dichiarato a Sky Sports: "L'ho conosciuto quando avevo 15 anni. Era il mio eroe come giocatore. Abbiamo finito per lavorare insieme e ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita. E, ancora una volta, se oggi mi trovo nella posizione in cui sono, è soprattutto grazie a lui".

Alla domanda sul perché abbia scelto di unirsi a Guardiola al City, Arteta ha aggiunto: "Probabilmente perché eravamo molto affini in termini di filosofia e di formazione ricevuta a Barcellona. Poi, perché pensavo che fosse la cosa giusta per me lasciare il club, imparare da altre persone, fare esperienze diverse. E lui mi ha dato la possibilità di entrare direttamente nel suo staff tecnico senza dover allenare nessuno. Una delle decisioni migliori che abbia mai preso nella mia vita".

