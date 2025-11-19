Pubblicità
"Era il mio eroe!": Mikel Arteta spiega perché il suo successo all'Arsenal è merito di Pep Guardiola

Arteta svela ancora una volta la sua ammirazione nei confronti di Guardiola, che ha definito come "il suo eroe calcistico". I due hanno lavorato insieme al Manchester City e oggi si contendono la Premier League.

Mikel Arteta ha spiegato perché il suo successo all'Arsenal è dovuto al suo "eroe" Pep Guardiola, raccontando il suo primo incontro con il leggendario allenatore spagnolo avvenuto all'età di 15 anni. 

Dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2016, Arteta ha lavorato come assistente allenatore di Guardiola al Manchester City prima di intraprendere la sua prima avventura da capo allenatore con i Gunners nel dicembre 2019. 

  • UN LEGAME DI LUNGA DATA TRA ARTETA E GUARDIOLA

    Il legame tra Arteta e Guardiola risale al 1997, quando l'attuale allenatore dell'Arsenal è entrato a far parte della famosa accademia La Masia del Barcellona proveniente dall'Antiguoko. Ha trascorso due anni nel vivaio blaugrana prima di giocare nel Barcellona B per tre anni, dal 1999 al 2002. Durante il periodo in cui Arteta giocava nel settore giovanile blaugrana, Guardiola era un giocatore chiave della prima squadra.

    Arteta ha poi giocato per club come Rangers, Real Sociedad, Everton e Arsenal. Solo nel 2016 Arteta si è riunito con il suo eroe d'infanzia e insieme al Manchester City la coppia ha vinto diversi trofei, tra cui due successi in Premier League e una FA Cup.

    Oggi si contendono la Premier League in un duello destinato a durare per tutta la stagione.

    "ERA IL MIO EROE COME GIOCATORE"

    Parlando dell'influenza che Guardiola ha avuto su di lui, Arteta ha dichiarato a Sky Sports: "L'ho conosciuto quando avevo 15 anni. Era il mio eroe come giocatore. Abbiamo finito per lavorare insieme e ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita. E, ancora una volta, se oggi mi trovo nella posizione in cui sono, è soprattutto grazie a lui".

    Alla domanda sul perché abbia scelto di unirsi a Guardiola al City, Arteta ha aggiunto: "Probabilmente perché eravamo molto affini in termini di filosofia e di formazione ricevuta a Barcellona. Poi, perché pensavo che fosse la cosa giusta per me lasciare il club, imparare da altre persone, fare esperienze diverse. E lui mi ha dato la possibilità di entrare direttamente nel suo staff tecnico senza dover allenare nessuno. Una delle decisioni migliori che abbia mai preso nella mia vita".

  • LOTTANO PER IL TITOLO IN PREMIER LEAGUE

    Dopo una stagione insolita all'Etihad Stadium lo scorso anno, in cui la squadra di Guardiola è rimasta senza trofei, il City è tornato in campo nella stagione 2025-26 ed è pronto a dare filo da torcere all'Arsenal di Arteta nella corsa al titolo della Premier League.

    L'ex attaccante dei Gunners e del City Paul Dickov ha recentemente puntato ancora sulla squadra di Guardiola per la vittoria finale dichiarando a Best Betting Bonuses: "Continuo a dire che non voglio andare troppo oltre, mi lascerei trasportare troppo dalle recenti prestazioni. Ma c'è qualcosa all'interno del club e sul campo che è vicino ai livelli che avevano quando erano al loro meglio. So per certo che c'è fame di vittoria, non solo da parte di Pep, ma anche dello staff e dei giocatori. La scorsa stagione hanno sofferto molto. Hanno sofferto davvero e all'interno del club c'è una grande voglia di rifarsi in questa stagione. All'inizio dell'annata erano abbastanza contenti di passare un po' inosservati, ma la prestazione contro il Liverpool ha dato speranza a tutti e possono ancora migliorare. Non mi sorprenderebbe se il Manchester City fosse di nuovo in testa alla classifica alla fine della stagione, perché penso che la forza, la profondità e la qualità della squadra siano al livello delle migliori".

    "L'unica cosa che Pep ha è un grande credito presso i tifosi del City e una stagione negativa come quella scorsa, dopo tutto il tempo che ha trascorso qui, non è una cosa negativa. Penso che i tifosi se ne rendano conto, e i tifosi del City sono ovviamente molto appassionati, ma sono anche persone che capiscono di calcio. Capiscono che probabilmente questa è la terza ricostruzione da quando è arrivato Pep, con i nuovi acquisti. Saranno pazienti con loro. A volte hanno perso in questa stagione e non è sempre andata benissimo, e la gente li aveva già dichiarati fuori dalla corsa al titolo. Ma penso che se il City riuscirà a stare in scia all'Arsenal entro gennaio o febbraio, allora sarà il suo momento. È allora che sapranno davvero dare il meglio. Hanno ancora giocatori come Rodri che devono tornare. Penso che lo tratteranno con i guanti nelle prossime settimane, solo per assicurarsi che nella seconda metà della stagione sia pronto a giocare".

    L'ARSENAL ATTESO AL DERBY COL TOTTENHAM

    L'Arsenal è attualmente in testa alla Premier League e non perde dall'agosto scorso, quando ha perso per 1-0 contro il Liverpool. Attualmente precede il City di quattro punti in classifica e domenica affronterà il Tottenham nel derby del nord di Londra all'Emirates Stadium.

