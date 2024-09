Michael Olise, chi è il giocatore della Francia che esordisce contro l'Italia: origini e carriera, l'estate 2024 è la sua svolta

Appena acquistato dal Bayern Monaco, Olise fa il suo esordio con la maglia della Francia giocando titolare in Nations League contro l'Italia.

Chi ha seguito il Crystal Palace nelle ultime annate o è informato del calciomercato del Bayern Monaco, non dovrà essere certo aggiornato su Michael Olise, giocatore della Francia che fa il suo esordio con la maglia transalpina nella partita di Nations League contro l'Italia.

Olise è la grande e inaspettata sorpresa di Deschamps per Francia-Italia, partita che apre la nuova Nations League, edizione 2024/25. Al pari dei campioni di prima fascia schierati dal ct transalpino, anche il classe 2001 è stato scelto per una maglia da titolare, per la sua prima presenza con 'i grandi'.

In realtà Olise non è certo un adolescente, ma fin qui non aveva mai avuto occasioni in prima squadra. 23enne il prossimo dicembre, il duttile esterno d'attacco è reduce dalle Olimpiadi con la Francia, l'ultimo passo prima di esordire con la rappresentativa maggiore che vede Mbappé come punta, fuoriclasse da copertina e trascinatore.