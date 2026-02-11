"Mi sta facendo impazzire!" - Wayne Rooney se la prende con Frank Illet per aver distolto l'attenzione dalla squadra del Manchester United con la sua trovata virale dei capelli alla United Strand.

Ilett è stato preso in giro per la sua sfida dopo il pareggio del Manchester United, quando il commentatore della TNT ed ex stella del West Ham Michail Antonio ha condiviso le sue opinioni sulla partita: "Hanno ancora una grande opportunità, sono la squadra più in forma. Hanno battuto l'Arsenal, hanno battuto il Man City. Avrebbero voluto una vittoria, soprattutto per quel ragazzo, non ricordo il suo nome, ma vuole tagliarsi i capelli. Adesso non puoi tagliarli! Probabilmente sono la squadra più in forma. Venire qui è stata una partita difficile, soprattutto per come ha giocato il West Ham. [Il West Ham] si è chiuso in difesa, hanno faticato a sfondare. [Lo United] ha dovuto mettere in campo un attaccante per avere più cross nell'area di rigore. È l'unico motivo per cui hanno ottenuto un punto. Non vedo perché non dovrebbero finire tra le prime quattro".

Carrick ha anche parlato della sua delusione per non aver vinto. Ha detto a MUTV: "Siamo stati bene. Penso che siamo un po' delusi. Sicuramente non abbiamo dato il meglio. Abbiamo giocato cinque partite e siamo stati davvero ad un ottimo livello. È un campo difficile, ci hanno reso la vita dura e noi non abbiamo avuto quella lucidità o quella scintilla per trovare le risposte giuste. Ma alla fine, grande merito ai ragazzi, allo spirito dimostrato nel gol nel finale, quando ne avevamo bisogno. È una grande qualità da avere. Quindi prendiamo il punto e andiamo avanti".

