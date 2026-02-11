Imago/Getty Images
"Mi sta facendo impazzire!" - Wayne Rooney se la prende con Frank Illet per aver distolto l'attenzione dalla squadra del Manchester United con la sua trovata virale dei capelli alla United Strand.
Il West Ham mette fine ai sogni di taglio di capelli
Il West Ham ha messo fine ai sogni di The United Strand di ottenere un taglio di capelli tanto necessario martedì sera, pareggiando 1-1 contro il Manchester United. La squadra di Carrick era arrivata alla partita forte di quattro vittorie consecutive, alimentando la speranza che Ilett potesse finalmente porre fine alla sua lunga attesa per un taglio. Tuttavia, i Red Devils sono riusciti a strappare solo un punto al London Stadium, grazie al gol del pareggio segnato nei minuti di recupero dal sostituto Benjamin Sesko.
Ilett è rimasto deluso dal pareggio, che significa che la sua sfida continuerà, anche se è felice che la sua trovata sui social media continuerà a raccogliere fondi per beneficenza. "Più tempo passa, meglio è per la beneficenza", ha detto Ilett durante la sua diretta streaming. "Non voglio che questo riguardi me, anche se sono sicuro che probabilmente sarà così, ma è comunque imbattuto e in buona forma".
Rooney attacca The United Strand
Rooney ha dato sfogo alla sua rabbia allo United Strand prima dello scontro di martedì tra il Manchester United e il West Ham. Nel podcast No Tippy Tappy Football ha dichiarato: "Lo manderei dall'altra parte del Paese. Mi sta facendo impazzire. Stiamo parlando di Michael Carrick e del Man United che cercano di vincere la loro quinta partita consecutiva e invece si parla solo di questo tizio che si fa tagliare i capelli. Scommetto che sarà devastato se il Man United vincerà, perché diventerà irrilevante".
"Non te lo taglio adesso!"
Ilett è stato preso in giro per la sua sfida dopo il pareggio del Manchester United, quando il commentatore della TNT ed ex stella del West Ham Michail Antonio ha condiviso le sue opinioni sulla partita: "Hanno ancora una grande opportunità, sono la squadra più in forma. Hanno battuto l'Arsenal, hanno battuto il Man City. Avrebbero voluto una vittoria, soprattutto per quel ragazzo, non ricordo il suo nome, ma vuole tagliarsi i capelli. Adesso non puoi tagliarli! Probabilmente sono la squadra più in forma. Venire qui è stata una partita difficile, soprattutto per come ha giocato il West Ham. [Il West Ham] si è chiuso in difesa, hanno faticato a sfondare. [Lo United] ha dovuto mettere in campo un attaccante per avere più cross nell'area di rigore. È l'unico motivo per cui hanno ottenuto un punto. Non vedo perché non dovrebbero finire tra le prime quattro".
Carrick ha anche parlato della sua delusione per non aver vinto. Ha detto a MUTV: "Siamo stati bene. Penso che siamo un po' delusi. Sicuramente non abbiamo dato il meglio. Abbiamo giocato cinque partite e siamo stati davvero ad un ottimo livello. È un campo difficile, ci hanno reso la vita dura e noi non abbiamo avuto quella lucidità o quella scintilla per trovare le risposte giuste. Ma alla fine, grande merito ai ragazzi, allo spirito dimostrato nel gol nel finale, quando ne avevamo bisogno. È una grande qualità da avere. Quindi prendiamo il punto e andiamo avanti".
Cosa ha detto il Manchester United su Ilett?
A Carrick è stato chiesto anche della sfida lanciata dallo United Strand in vista della partita contro il West Ham, ma lui ha minimizzato la cosa. Ha detto ai giornalisti: "Posso dire di esserne a conoscenza, sì. Sono stati i miei figli a farmelo notare, ma di certo non ne parlerò con la squadra dal punto di vista professionale. Capisco cosa sta succedendo e mi fa sorridere, ma alla fine non avrà alcun impatto".
Anche il capitano Bruno Fernandes è stato interrogato su quando Ilett potrebbe aver bisogno di prenotare un appuntamento dal barbiere e ha risposto: "No, no, devo prenotare per me stesso. Non mi interessa se gli altri hanno bisogno di andare dal parrucchiere. Non è importante per me".
Le prossime cinque partite del Manchester United
Lo United Strand dovrà ora attendere a lungo prima di rivedere i Red Devils in azione. La squadra di Carrick ha un periodo di pausa nel calendario e non giocherà fino al 23 febbraio contro l'Everton. Lo United affronterà poi Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa e Bournemouth in Premier League.
