Harry Sherlock

"Mi dà davvero fastidio!" - David Seaman critica Gianluigi Donnarumma per aver esultato troppo dopo aver effettuato parate di routine al Manchester City.

L'ex portiere dell'Arsenal e della nazionale inglese David Seaman ha criticato il portiere del Manchester City Gianluigi Donnarumma per festeggiare regolarmente le parate. Il leggendario ex portiere ha anche espresso la sua opinione sulla stella dei Gunners David Raya, mentre il club del nord di Londra punta a vincere il suo primo titolo di Premier League dai tempi in cui Seaman era ancora in attività.

  • Seaman prende di mira Donnarumma

    Seaman è stato interrogato da Adebayo Akinfenwa sul podcastBeast Mode On riguardo allo stato dell'arte dei portieri moderni e ha citato Donnarumma come uno dei giocatori che lo irritano, a causa della sua propensione a esultare dopo le parate.

    Ha detto: "Quelli che esultano davvero dopo le parate, anche se Donnarumma, che al momento è uno dei miei preferiti, ha fatto delle esultanze esagerate dopo alcune parate non eccezionali, e quando lo fanno penso: 'Dai, puoi fare di meglio'. Quando vedo i portieri che appena firmato per un club esultano dopo aver fatto una parata, e non è nemmeno una parata davvero buona, penso: 'Dai, ma cosa stai facendo? Esulta quando conta davvero! Questo mi dà davvero fastidio'".

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    I pensieri di Seaman su Raya

    Seaman ritiene che l'attuale portiere dell'Arsenal Raya sia "molto costante", mentre i Gunners cercano di vincere il loro primo trofeo della Premier League dal 2004. Attualmente hanno sei punti di vantaggio sul Manchester City.

    Riguardo al suo successore spirituale, Seaman ha aggiunto: "Sta facendo delle parate importanti. C'è stata una doppia parata in cui si è arcuato all'indietro, ha toccato la palla sulla traversa, si è rialzato e qualcuno ha ribattuto il rimbalzo, ma lui l'ha parato. E poi in questa stagione ha fatto una parata incredibile contro il Brighton, dove qualcuno ha tirato e lui l'ha toccata, ha colpito la traversa ed è andata oltre.

    "Con David ora avete un ragazzo che è molto costante. E si è abituato a essere il portiere dell'Arsenal. Prima era il portiere del Brentford, aveva molto da fare, poi è arrivato, in una situazione molto simile alla mia, dove ha preso il posto del beniamino dei tifosi Aaron Ramsdale, quindi ha dovuto affrontare quella pressione, oltre a cercare di impressionare il pubblico e di essere un buon portiere, e ha trovato difficile quella prima stagione. Ora, da quando Aaron se n'è andato, si è davvero ambientato.

    "Mi piace molto guardare Raya. È calmo e ha fiducia in se stesso. Se si guarda alla sua storia, è arrivato al Blackburn quando aveva 16 anni, quindi ha giocato nei campionati inglesi fino ad arrivare dove è ora. Ha quindi attraversato tutti i livelli e sono sicuro che questo lo aiuti".

  • Messaggio "Zitti!" all'Arsenal

    Seaman ha ora invitato i Gunners a "zittire" i critici del club che ripetono incessantemente che i Gunners non sono riusciti a superare il traguardo in Premier League.

    Ha aggiunto: "Penso che ce la faranno [a superare il traguardo e vincere il titolo]. Sono così desideroso che vincano il campionato, a causa di tutto il clamore che c'è intorno. Trovo che ci sia molto risentimento o gelosia. Ma bisogna vincere qualcosa. Per zittirli, bisogna vincere qualcosa.

    "Ho trascorso la mia carriera dimostrando che le persone si sbagliavano, fin dall'età di 19 anni. Ecco perché mi interessa l'Arsenal. Voglio che vincano il campionato per aver finalmente raggiunto l'obiettivo. Ma non è così facile. È una sfida difficile, ma una volta raggiunta, potrebbero continuare [a vincere molto di più]".

    L'Arsenal ha vinto solo due delle ultime cinque partite di campionato, in quello che potrebbe essere definito un momento di instabilità nella parte alta della classifica.

