Seaman ritiene che l'attuale portiere dell'Arsenal Raya sia "molto costante", mentre i Gunners cercano di vincere il loro primo trofeo della Premier League dal 2004. Attualmente hanno sei punti di vantaggio sul Manchester City.

Riguardo al suo successore spirituale, Seaman ha aggiunto: "Sta facendo delle parate importanti. C'è stata una doppia parata in cui si è arcuato all'indietro, ha toccato la palla sulla traversa, si è rialzato e qualcuno ha ribattuto il rimbalzo, ma lui l'ha parato. E poi in questa stagione ha fatto una parata incredibile contro il Brighton, dove qualcuno ha tirato e lui l'ha toccata, ha colpito la traversa ed è andata oltre.

"Con David ora avete un ragazzo che è molto costante. E si è abituato a essere il portiere dell'Arsenal. Prima era il portiere del Brentford, aveva molto da fare, poi è arrivato, in una situazione molto simile alla mia, dove ha preso il posto del beniamino dei tifosi Aaron Ramsdale, quindi ha dovuto affrontare quella pressione, oltre a cercare di impressionare il pubblico e di essere un buon portiere, e ha trovato difficile quella prima stagione. Ora, da quando Aaron se n'è andato, si è davvero ambientato.

"Mi piace molto guardare Raya. È calmo e ha fiducia in se stesso. Se si guarda alla sua storia, è arrivato al Blackburn quando aveva 16 anni, quindi ha giocato nei campionati inglesi fino ad arrivare dove è ora. Ha quindi attraversato tutti i livelli e sono sicuro che questo lo aiuti".