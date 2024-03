Messina-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Match playoff al Franco Scoglio: il Foggia ospite del Messina, decimo posto in palio.

Match di grande blasone e fascino al Franco Scoglio nella giornata numero 32 del girone C di Serie C NOW. Sullo Stretto si affronteranno Messina e Foggia, entrambe in lotta per ottenere un posto nei playoff.

Rossoneri lanciatissimi: la vittoria contro la Juve Stabia ha coronato un periodo più che positivo per i pugliesi, imbattuti nelle ultime tre uscite.

Messina, invece, reduce da due pareggi: l’ultimo successo è datato 2 marzo, sul campo del Brindisi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.