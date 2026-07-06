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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Wonderwall anche all’Azteca: impresa Inghilterra, 3-2 al Messico nel segno di Jude Bellingham

Coppa del Mondo
Messico vs Inghilterra
Messico
Inghilterra

Partita epica a Città del Messico: il centrocampista del Real fa una doppietta, poi Quansah viene espulso e complica la gara di Tuchel. Alla fine, però, a sorridere sono i Tre Leoni: ai quarti ci sarà da affrontare la Norvegia.

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Un’impresa, a tratti quasi epica. L’Inghilterra piega il Messico negli ottavi di finale del Mondiale, in una gara ricca di episodi ed emozioni, inclinata da una sontuosa prestazione di due stelle: Jordan Pickford e, soprattutto, Jude Bellingham. Ai quarti ci sarà da vedersela con l’imprevedibile Norvegia di Erling Braut Haaland. 

All’Azteca l’avvio è compassato, lento, come da copione previsto: Messico e Inghilterra ci mettono un po’ a carburare, trovando pochi sbocchi all’interno della prima mezzora. Di certo, la prima chance è messicana: un colpo di testa di Jimenez costringe Pickford al paratone in calcio d’angolo.

Al primo vero buco dei “verdi”, ecco che i Tre Leoni passano: l’Inghilterra sfonda sulla destra, Saka pesca benissimo Bellingham nell’area del Messico. Jude, di testa, non sbaglia: fulminato Rangel, è 0-1 inglese.

Il Messico è tramortito, Bellingham ingolosito: passano due minuti e il centrocampista del Real raddoppia.

Altra trasmissione di Jude per Kane, il pallone di ritorno è l’assist perfetto per il raddoppio, è 0-2 in un Azteca incredulo. 

Prima dell’intervallo, però, c’è spazio per un’altra emozione: calcio piazzato messicano, nella mischia sbuca Quinones, che raccoglie la palla vagante e fa 1-2.

Dallo spogliatoio riemergono due squadre totalmente assatanate. O’Reilly colpisce un palo in avvio con una super conclusione in diagonale. L’Inghilterra, però, paga dazio della foga agonistica: Quansah interviene in maniera durissima su Jorge Sanchez. L’arbitro Faghani prima ammonisce, poi va al VAR ed espelle Quansah. Per i Tre Leoni, però, è l’attacco a regalare soddisfazioni: due minuti dopo l’inferiorità numerica, Gordon si prende un rigore fondamentale, anticipando Rangel in uscita ingenua e disperata. Dal dischetto Kane è infallibile per il 3-1 a provvisorio.

Durerà poco anche questo parziale, anche perchè sarà lo stesso attaccante e capitano inglese, sei minuti dopo, a commettere fallo da rigore, anche questo assegnato dopo revisione VAR.

Anche Raul Jimenez dagli undici metri non sbaglia, per il 2-3 del Messico a venti minuti dal termine.

L’assalto finale è costante e continuo: i padroni schiacciano l’Inghilterra, Pickford è in costante pressione ma regge. All’ultimo secondo degli undici minuti di recupero Stones rischia l’autogol ma sarà l’ultimo grande pericolo corso da Thomas Tuchel, che alla fine festeggia l’accesso ai quarti di finale, eliminando Aguirre e il suo combattivo Messico. Anche all’Azteca, alla fine, è Wonderwall, sono gli Oasis, a risuonare e gli inglesi a festeggiare.


  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    PAGELLE MESSICO

    Il migliore in campo finisce nel tabellino: è di Quinones (7) il voto più alto, per l’importanza del goal messo a referto e che rianima la squadra di Aguirre. Rangel (5) insufficiente: causa il rigore del 3-1 con un’incertezza in uscita e ridà agli inglesi due reti di vantaggio momentanee. Santiago Gimenez (5.5) ci prova all’ingresso in campo: non incide nonostante l’impegno. 

    MESSICO (4-3-3): Rangel 5; Sanchez 6.5 (dal 79’ Fidalgo 6), Montes 5.5 (dal 46’ Alvarez 5.5), Vasquez 5.5, Gallardo 5.5; Mora 6 (dal 61’ S. Gimenez 5.5), Lira 6, Romo 6; Alvarado 6.5, R.Jimenez 6.5, Quinones 7 (dall’81 Martinez) sv. CT. Aguirre 5.5.

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    PAGELLE INGHILTERRA

    Pickford (7.5) e Bellingham (8) sono le superstar della partita. Le parate del primo - anche sullo 0-0 - e i goal del secondo sono l’ossigeno dell’Inghilterra. Kane (6) è una media fra la capacità di incidere davanti (rete personale e assist) e l’ingenuità sul rigore del 2-3. Male Quansah (4.5): l’ingenuità che fa rimanere i Tre Leoni in dieci è troppo grave per essere perdonata.

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 7.5; Quansah 4.5, Konsa 6, Guehi 6, O’Reilly 6.5 (dal 75’ Spence); Anderson 6 (dal 75’ Burn), Rice 5.5; Saka 6.5 (dal 57’ Stones), Bellingham 8, Gordon 7; Kane 6 (dal 90’ Rogers sv). CT. Tuchel 7.5.

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    TABELLINO MESSICO-INGHILTERRA

    Marcatori: 36’ Bellingham, 38’ Bellingham, 42’ Quinones, 60’ rig. Kane, 69’ rig. Jimenez

    MESSICO (4-3-3): Rangel 5; Sanchez 6.5 (dal 79’ Fidalgo 6), Montes 5.5 (dal 46’ Alvarez 5.5), Vasquez 5.5, Gallardo 5.5; Mora 6 (dal 61’ S. Gimenez 5.5), Lira 6, Romo 6; Alvarado 6.5, R.Jimenez 6.5, Quinones 7 (dall’81 Martinez) sv. CT. Aguirre 5.5.

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 7.5; Quansah 4.5, Konsa 6, Guehi 6, O’Reilly 6.5 (dal 75’ Spence); Anderson 6 (dal 75’ Burn), Rice 5.5; Saka 6.5 (dal 57’ Stones), Bellingham 8, Gordon 7; Kane 6 (dal 90’ Rogers sv). CT. Tuchel 7.5.

    Arbitro: Faghani

    Ammoniti: Rice, Guehi, Kane, Sanchez,  Vazquez, Henderson, O’Reilly

    Espulso: Quansah


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