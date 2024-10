Messi verso il ritiro dal calcio: "Devo cogliere l'attimo, il tempo sta per scadere"

L'argentino non fa programmi a lungo termine e pensa all'addio al calcio giocato: premiato da Marca come calciatore più titolato di sempre.

Il countdown è iniziato. Ad ammetterlo è stato lui stesso in prima persona. A margine di un evento di Marca, che lo ha premiato come calciatore più titolato della storia Lionel Messi non ha nascosto che la sua carriera è giunta al rettilineo finale.

“Devo cogliere l'attimo perché il tempo sta per scadere”.

Così la Pulga ha risposto alla domanda sulla possibile partecipazione ai Mondiali 2026, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.

Intanto, Messi continua a brillare in MLS con goal e assist.