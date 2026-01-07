Pubblicità
Pubblicità
TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP
Richard Mills

Lionel Messi rivela i suoi piani per il post-carriera, vuole 'seguire' Beckham: "Preferisco essere proprietario di un club"

Lionel Messi ha rivelato i suoi piani per il dopo-carriera, con un chiaro riferimento al co-proprietario dell'Inter Miami David Beckham. Il calciatore argentino sta giungendo al termine della sua carriera, ma a 38 anni è ancora senza dubbio uno dei migliori giocatori al mondo. Molti vorrebbero che l'asso di Miami intraprendesse la carriera dirigenziale, ma il veterano sembra avere altre idee.

Pubblicità

Lionel Messi non ha ancora annunciato quando si ritirerà ma ormai il fuoriclasse argentino è arrivato alla fase finale della sua carriera.

E proprio per questo, sta iniziando a pensare seriamente a cosa fare una volta che si sarà ritirato dal calcio giocato. Recentemente gli è stato chiesto più volte e l'argentino ha fatto capire chiaramente quale sarebbe la sua preferenza.

  • MESSI AGLI ULTIMI CAPITOLI DELLA CARRIERA

    Agli occhi di molti, Messi è il più grande calciatore di tutti i tempi. Non solo per il suo talento e le sue abilità in campo, ma anche per aver vinto la Coppa del Mondo, numerosi trofei in tutto il mondo e una miriade di Palloni d'Oro. Ma anche l'ex stella del Barcellona, che compirà 39 anni alla fine di quest'anno, è ben consapevole che non gli restano molti anni da giocare. Lo scorso settembre ha persino ammesso di non aver ancora deciso se giocare con l'Argentina ai Mondiali del 2026.

    • Pubblicità
  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    ANCORA NON SI RITIRA

    Messi ha chiarito che non ha alcuna intenzione di ritirarsi quando, alla fine dello scorso anno, ha firmato un prolungamento del contratto con la squadra di Major League Soccer Inter Miami fino al 2028. Lo scorso ottobre, il grande calciatore argentino ha dichiarato di essere "davvero entusiasta" di prolungare la sua permanenza con gli Herons e di trasferirsi nel loro tanto atteso nuovo stadio, il Miami Freedom Park, alla fine del 2026.

    Ha dichiarato: "Sono davvero felice di restare qui e di continuare questo progetto che, oltre ad essere un sogno, è diventato una bellissima realtà: giocare in questo stadio, al Miami Freedom Park. Da quando sono arrivato a Miami, sono molto felice, quindi sono davvero contento di continuare qui. Siamo tutti molto entusiasti del momento in cui potremo finalmente giocare al Miami Freedom Park. Non vediamo l'ora che sia finito, per viverlo dall'interno, nella nostra nuova casa, e per farlo godere anche ai tifosi. Sarà qualcosa di molto speciale giocare in casa in uno stadio così spettacolare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MESSI: "PREFERISCO ESSERE PROPRIETARIO"

    Lo scorso novembre, Messi ha ammesso che quando appenderà le scarpe al chiodo, vorrebbe entrare nel mondo degli affari, il che potrebbe significare abbandonare il calcio.

    All'American Business Forum ha dichiarato: "Mi piace iniziare a pensare a cosa potrebbe succedere dopo. Mi piace il mondo degli affari, voglio continuare a imparare. Ho appena iniziato. Mi sono sempre dedicato al 100% alla mia professione, ma so che sta arrivando qualcos'altro, un altro mondo, e poco a poco mi sto avvicinando".

    Questa settimana ha dichiarato a Luzu TV che, pur non essendo contrario all'idea di diventare un giorno allenatore, in futuro vorrebbe gestire un club emergente, ispirandosi al co-proprietario del Miami Beckham.

    Martedì ha dichiarato al canale streaming argentino: "Non mi vedo come allenatore. Mi piace l'idea di diventare manager, ma preferirei essere proprietario. Mi piacerebbe avere una mia squadra, partire dal basso e farla crescere. Poter dare ai ragazzi l'opportunità di crescere e raggiungere qualcosa di importante. Se dovessi scegliere, è questo che mi attira di più".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    GLI ULTIMI OBIETTIVI IN CAMPO

    Prima che Messi cali definitivamente il sipario sulla sua straordinaria carriera, lavorerà per raggiungere la forma migliore e aiutare l'Argentina a difendere il titolo mondiale quest'anno, cercando anche di dare seguito al trionfo della MLS Cup di Miami nel 2026. Al momento, però, si sta godendo la pausa stagionale prima di tornare agli allenamenti pre-campionato nelle prossime settimane.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0