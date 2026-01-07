Lionel Messi rivela i suoi piani per il post-carriera, vuole 'seguire' Beckham: "Preferisco essere proprietario di un club"

Lo scorso novembre, Messi ha ammesso che quando appenderà le scarpe al chiodo, vorrebbe entrare nel mondo degli affari, il che potrebbe significare abbandonare il calcio.

All'American Business Forum ha dichiarato: "Mi piace iniziare a pensare a cosa potrebbe succedere dopo. Mi piace il mondo degli affari, voglio continuare a imparare. Ho appena iniziato. Mi sono sempre dedicato al 100% alla mia professione, ma so che sta arrivando qualcos'altro, un altro mondo, e poco a poco mi sto avvicinando".

Questa settimana ha dichiarato a Luzu TV che, pur non essendo contrario all'idea di diventare un giorno allenatore, in futuro vorrebbe gestire un club emergente, ispirandosi al co-proprietario del Miami Beckham.

Martedì ha dichiarato al canale streaming argentino: "Non mi vedo come allenatore. Mi piace l'idea di diventare manager, ma preferirei essere proprietario. Mi piacerebbe avere una mia squadra, partire dal basso e farla crescere. Poter dare ai ragazzi l'opportunità di crescere e raggiungere qualcosa di importante. Se dovessi scegliere, è questo che mi attira di più".