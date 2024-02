"Messi, Messi!": Cristiano Ronaldo segna e risponde con un gestaccio ai tifosi avversari

Tensione in Arabia Saudita dopo il goal del vantaggio in Al Shabab-Al Nassr: aperta un'indagine, ora il portoghese rischia una sanzione.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. C'è chi parteggia per uno e chi parteggia per l'altro. Da sempre, ormai quasi da un decennio. Sono stati i protagonisti del calcio moderno, del resto.

Il problema è che, se Messi ha sempre fatto spallucce in pubblico, Ronaldo ha spesso dimostrato di soffrire la rivalità con l'argentino. Specialmente quando punzecchiato dai sostenitori di quest'ultimo.

Nemmeno la "fuga" in Arabia Saudita è servita a Cristiano per scacciare il fantasma di Messi. E la riprova è avvenuta sabato, durante la gara giocata dal suo Al Nassr in casa dell'Al Shabab.