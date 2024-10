La notte speciale di Domenico Tedesco: dalla Calabria alla panchina del Belgio

Nato in Italia e trasferitosi in tenera età in Germania, l'attuale ct del Belgio ha lavorato anche per la Mercedes.

Un viaggio che inizia da Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza e arriva fino all'Olimpico di Roma: parliamo di Domenico Tedesco, attuale ct del Belgio. Il tecnico delle 'Furie Rosse' si è trasferito in giovanissima età in Germania insieme ai genitori, luogo in cui si è lauterato e in cui ha iniziato a lavorare come ingegnere della Mercedes: solo successivamente ha deciso di dedicare completamente la sua vita al calcio. La sua storia è strettamente legata a quella di Julian Nagelsmann (attuale ct della Germania), con un percorso che affonda le radici nella Bundesliga. Scopriamo insieme chi è l'allenatore che affronterà l'Italia nel terzo turno della fase a gironi di Nations League. L'articolo prosegue qui sotto