ll grande mercato del Napoli per convincere Conte a rimanere: non solo De Bruyne e David, gli altri obiettivi

De Laurentiis cerca il sì di Conte con i fatti: nell'incontro con il tecnico il Napoli ha svelato la strategia di mercato.

Non era un incontro per salutarsi nel migliore dei modi possibili, come poteva sembrare dalle dichiarazioni delle ore precedenti ma un vero e proprio vertice per capire se ci sono le condizioni per poter andare avanti insieme.

Antonio Conte e il Napoli hanno preso tempo: o meglio, lo ha fatto l'allenatore, che evidentemente non è indifferente a quanto proposto dal club nel lungo colloquio di ieri.

Il Napoli infatti sta cercando di convincere Conte a rimanere anche nella prossima stagione e non lo fa solo con promesse ma muovendosi con i fatti. Aurelio De Laurentiis ha prospettato un super mercato per rendere la squadra senza alcun dubbio più forte di quest'anno.

Ecco le ultime dopo l'incontro tra Conte-Napoli e come il club sta tentando l'allenatore a non andarsene.