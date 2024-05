Mercato Inter, Inzaghi si fida della società per la nuova annata: "Nonostante paletti e budget"

Il tecnico dell'Inter ha parlato del futuro nerazzurro dopo lo Scudetto appena conquistato: " La società si sta già muovendo per migliorare".

Dopo aver vinto lo Scudetto 2024 ed aver completato il quadro dei trofei italiani, Simone Inzaghi proverà a ripetersi nel prossimo anno, magari dando l'assalto alla Champions League dopo il secondo posto del 2023.

Chiusi gli acquisti a costo zero di Taremi e Zielinski, l'Inter continuerà a rinforzare la rosa per il 2024/2025 con alcuni colpi a sorpresa, così da confermarsi in Serie A e continuare a sognare la vittoria di un torneo europeo che manca oramai dal 2010.

Nella giornata di lunedì Inzaghi ha ricevuto il Premio Bulgarelli in qualità di miglior allenatore italiano, premiato direttamente da Arrigo Sacchi. C'è stata così l'occasione di parlare del prossimo mercato interista, nonchè dell'anna ancora in corso.