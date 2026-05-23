L'ascesa di Melchie Dumornay: come la stellina haitiana è diventata la speranza del Lione per vincere la Champions League femminile

Dopo due anni, 39 presenze e 23 goal, Dumornay è finalmente passata al Lione, come lei, il club e il popolo haitiano speravano. Aveva già provato a entrare nella squadra, allora campione d’Europa per otto volte, prima dei 18 anni e aveva sempre sognato di indossarne la maglia. Il suo desiderio si realizzò presto.

Chi dubitava della sua capacità di inserirsi nella macchina vincente dell'OL o di reggere la pressione del salto di qualità trovò la risposta nell'estate 2023, poco prima del suo esordio a Lione.

Stella di Haiti, aveva segnato entrambe le reti nel 2-1 al Cile nello spareggio, portando la sua nazionale al debutto mondiale. Al Mondiale, nel girone con Inghilterra, Cina e Danimarca, Haiti ha venduto cara la pelle e Dumornay è sempre stata la più brillante.

Dopo il match contro le Lionesses, i lettori di BBC Sport l’hanno votata come migliore in campo nonostante il 1-0 per l’Inghilterra. Ha dimostrato di essere all’altezza e ha continuato a crescere come leader.