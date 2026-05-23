L'ascesa di Melchie Dumornay: come la stellina haitiana è diventata la speranza del Lione per vincere la Champions League femminile

Dumornay ha giocato solo due stagioni al Reims prima che il Lione, club con cui si era già allenata prima del suo primo trasferimento in Francia, decidesse di ingaggiarla. A 19 anni è approdata nella squadra otto volte campione d'Europa, adattandosi in fretta nonostante le maggiori aspettative e la pressione.
A soli 22 anni Dumornay arriva alla finale di Champions League di questo fine settimana come stella dell’Lione. Le sue prestazioni europee in questa stagione hanno stupito gli spettatori: ha segnato cinque gol, superata solo da quattro giocatrici, tutte con molti più minuti in campo.
Negli ultimi anni Haiti ha vissuto diverse prime volte nel calcio: nel 2023 la nazionale femminile ha debuttato ai Mondiali, e quest’estate quella maschile tornerà in campo per la prima volta in 52 anni. Con Dumornay le ambizioni si alzano ancora. Sabato, se il Lione batterà il Barcellona, sarà la prima calciatrice haitiana, uomo o donna, a conquistare la Champions. Un traguardo che potrebbe portarla fino al Pallone d’Oro.