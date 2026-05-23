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Melchie Dumornay Lyon GFXGOAL
Ameé Ruszkai

L'ascesa di Melchie Dumornay: come la stellina haitiana è diventata la speranza del Lione per vincere la Champions League femminile

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M. Dumornay
Haiti
Barcellona vs OL Lyonnes
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Melchie Dumornay ha sempre avuto qualcosa di speciale. Dopo essersi fatta notare dall’allora allenatrice del Reims, Amandine Miquel, ai Mondiali femminili Under 20 del 2018, la giovane haitiana ha firmato per il club francese compiendo 18 anni. In poche settimane Miquel non aveva più dubbi: "Nei prossimi anni diventerà una delle migliori giocatrici al mondo". Oggi, a distanza di tempo, Miquel ha già avuto ragione.

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Dumornay ha giocato solo due stagioni al Reims prima che il Lione, club con cui si era già allenata prima del suo primo trasferimento in Francia, decidesse di ingaggiarla. A 19 anni è approdata nella squadra otto volte campione d'Europa, adattandosi in fretta nonostante le maggiori aspettative e la pressione.

A soli 22 anni Dumornay arriva alla finale di Champions League di questo fine settimana come stella dell’Lione. Le sue prestazioni europee in questa stagione hanno stupito gli spettatori: ha segnato cinque gol, superata solo da quattro giocatrici, tutte con molti più minuti in campo.

Negli ultimi anni Haiti ha vissuto diverse prime volte nel calcio: nel 2023 la nazionale femminile ha debuttato ai Mondiali, e quest’estate quella maschile tornerà in campo per la prima volta in 52 anni. Con Dumornay le ambizioni si alzano ancora. Sabato, se il Lione batterà il Barcellona, sarà la prima calciatrice haitiana, uomo o donna, a conquistare la Champions. Un traguardo che potrebbe portarla fino al Pallone d’Oro.

  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    I primi passi

    A metà della prima stagione di Dumornay al Reims, GOAL ha intervistato Miquel, che ha dichiarato: "È al 30% del suo potenziale".

    Sembrava allo stesso tempo credibile e incomprensibile. Dumornay aveva già mostrato un grande potenziale, e Miquel era convinto che sarebbe diventata una delle migliori al mondo.

    Eppure il suo livello era già alto: poteva davvero essere solo il 30% del suo potenziale?

    Con il passare delle stagioni l’affermazione si è rivelata esatta: Dumornay migliora costantemente.

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  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Sulla strada giusta

    Il periodo al Reims è stato fondamentale. Al suo primo trasferimento all'estero, Dumornay veniva fermata ad Haiti da chi voleva sapere con quale squadra avrebbe firmato compiendo 18 anni. "Allora, chi sceglierai? Il Paris Saint-Germain o il Lione?", le chiedevano.

    "So che il mio trasferimento al Reims potrebbe deludere alcune persone", ammise Dumornay all'epoca. "Ma chi conosce il calcio capirà la mia decisione. Per gli altri, va bene così. In futuro dimostrerò che si sbagliano".

    Nella piccola città dello Champagne ha potuto giocare con continuità, sbagliare e crescere. "Sapeva che avrebbe trovato un campionato di buon livello e che sarebbe stata una giocatrice importante, non solo una riserva", spiega Miquel.

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  • Melchie Dumornay Haiti Women 2023Getty

    All'altezza della situazione

    Dopo due anni, 39 presenze e 23 goal, Dumornay è finalmente passata al Lione, come lei, il club e il popolo haitiano speravano. Aveva già provato a entrare nella squadra, allora campione d’Europa per otto volte, prima dei 18 anni e aveva sempre sognato di indossarne la maglia. Il suo desiderio si realizzò presto.

    Chi dubitava della sua capacità di inserirsi nella macchina vincente dell'OL o di reggere la pressione del salto di qualità trovò la risposta nell'estate 2023, poco prima del suo esordio a Lione.

    Stella di Haiti, aveva segnato entrambe le reti nel 2-1 al Cile nello spareggio, portando la sua nazionale al debutto mondiale. Al Mondiale, nel girone con Inghilterra, Cina e Danimarca, Haiti ha venduto cara la pelle e Dumornay è sempre stata la più brillante.

    Dopo il match contro le Lionesses, i lettori di BBC Sport l’hanno votata come migliore in campo nonostante il 1-0 per l’Inghilterra. Ha dimostrato di essere all’altezza e ha continuato a crescere come leader.

  • Selma Bacha Vicki Becho Melchie Dumornay Lyon Women 2023-24Getty

    Un impatto immediato

    Dopo un avvio complicato al Lione, causa infortunio alla caviglia che l'ha tenuta ferma oltre tre mesi, la carriera di Dumornay è decollata.

    Nel 2023-24 è tornata in tempo per la fase cruciale, segnando cinque goal e fornendo cinque assist in undici partite. Decisivi i due gol e i due assist nella semifinale di Champions contro il PSG, vinta 5-3 complessivamente.

    In finale contro il Barcellona, però, ha concluso una sola volta in porta in una prova opaca rispetto alla solidità blaugrana.

    Nonostante la finale, la sua prima stagione a Lione è stata positiva: a 20 anni è diventata subito una giocatrice chiave, ha superato un infortunio grave e ha vinto due trofei.

    "Ho sempre creduto che, restando a Lione, sarei migliorata ogni giorno" ha dichiarato Dumornay aGOAL poco prima dell'inizio della stagione 2024-25. "Ed è proprio quello che sta succedendo".

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  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Tra i migliori al mondo

    Da allora è cresciuta costantemente. Negli ultimi due anni è stata tra le migliori giocatrici al mondo, e a tratti la migliore in assoluto.

    "È bello averla in squadra", ammette Ingrid Engen, difensore del Lione che, ai tempi del Barcellona, dovette marcarla nella finale di UWCL 2024. "È una minaccia: forte, potente e tecnica. Marcarla è durissima".

    Con Jonatan Giraldez, ex tecnico del Barça ora alla guida del Lione, il suo ruolo è cambiato.

    Dopo aver giocato come una vera numero 9 nelle due stagioni precedenti, la centrocampista haitiana è tornata a centrocampo, sia come numero 10 sia in una posizione leggermente più arretrata, ruolo in cui preferisce agire perché, come dice lei, "voglio essere ovunque".

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Pronti per il grande evento

    Dumornay è sempre più coinvolta e il suo contributo ha migliorato le prestazioni del Lione. I suoi tocchi a partita sono ai massimi, in campionato e in Champions League, e sono aumentati anche i passaggi chiave. "Sappiamo che Melchie è una delle migliori al mondo", ha detto Giraldez, "Dobbiamo servirla il più possibile".

    Più Dumornay ha la palla, maggiori sono le chance di successo dell’OL. Certo, il Lione vanta una rosa di livello mondiale in ogni reparto, ma quando hai una giocatrice che sta giocando a un livello potenzialmente da Pallone d’Oro, coinvolgerla il più possibile è una priorità. “Un numero 9 può fare solo cose molto specifiche”, ha aggiunto Giraldez questa settimana. "Sono convinto che possa fare molto di più".

    E l’allenatore sa che il meglio deve ancora venire: Dumornay ha già fatto enormi passi avanti rispetto al 30% del suo potenziale stimato da Miquel quattro anni fa, ma non è ancora al 100%.

    “Non è ancora il suo massimo”, ha confermato l’allenatore in vista della finale di sabato. Il presente è già straordinario, e potrebbe fare la differenza nella caccia alla gloria europea a Oslo, ma il futuro promette ancora di più. Questo è solo l’inizio.

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