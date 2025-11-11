Mejbri è stato denunciato dalla FA. L'accusa? Aver sputato ai tifosi del Leeds

Hannibal stava camminando dietro la porta al Turf Moor quando si presume sia avvenuto il presunto episodio: sembra che abbia reagito male a qualcosa che è stato detto, quando si trovava in quella zona per passare un biglietto al portiere dei Clarets Martin Dubravka.

Il calciatore della nazionale tunisina, entrato in campo negli ultimi sette minuti più i minuti di recupero, è stato oggetto di una denuncia da parte di un tifoso del Leeds alla polizia del Lancashire. La FA ha quindi esaminato l'incidente, prima di avviare un'indagine e ora accusare Hannibal.

Un portavoce della FA ha confermato: "Hannibal Mejbri del Burnley è stato accusato di comportamento scorretto in seguito alla partita di Premier League contro il Leeds United sabato 18 ottobre. Si presume che il giocatore abbia violato le regole del gioco e/o abbia agito in modo improprio e/o abbia tenuto un comportamento offensivo e/o indecente sputando contro o in direzione dei tifosi del Leeds United intorno al 67° minuto. Hannibal Mejbri ha tempo fino a venerdì 28 novembreper fornire una risposta".