Mejbri è stato denunciato dalla FA. L'accusa? Aver sputato ai tifosi del Leeds
Hannibal stava camminando dietro la porta al Turf Moor quando si presume sia avvenuto il presunto episodio: sembra che abbia reagito male a qualcosa che è stato detto, quando si trovava in quella zona per passare un biglietto al portiere dei Clarets Martin Dubravka.
Il calciatore della nazionale tunisina, entrato in campo negli ultimi sette minuti più i minuti di recupero, è stato oggetto di una denuncia da parte di un tifoso del Leeds alla polizia del Lancashire. La FA ha quindi esaminato l'incidente, prima di avviare un'indagine e ora accusare Hannibal.
Un portavoce della FA ha confermato: "Hannibal Mejbri del Burnley è stato accusato di comportamento scorretto in seguito alla partita di Premier League contro il Leeds United sabato 18 ottobre. Si presume che il giocatore abbia violato le regole del gioco e/o abbia agito in modo improprio e/o abbia tenuto un comportamento offensivo e/o indecente sputando contro o in direzione dei tifosi del Leeds United intorno al 67° minuto. Hannibal Mejbri ha tempo fino a venerdì 28 novembreper fornire una risposta".
La faida di Hannibal con i tifosi del Leeds
Non è la prima volta che Hannibal ha un diverbio con i tifosi del Leeds.
Influenzato dal suo passato al Manchester United – il giocatore ha trascorso un totale di cinque anni con il club di Old Trafford dopo essere arrivato dal Monaco da adolescente ed è stato bersagliato da cori denigratori che paragonavano i suoi capelli a quelli del personaggio dei Simpson Telespalla Bob durante una partita della FA Youth Cup nel 2020 – sembrava provocare i tifosi del Leeds durante una partita di campionato, poco dopo aver firmato un contratto definitivo con il Burnley nel 2024.
L'incidente del mese scorso ha visto un'escalation di quella faida in corso che ormai dura da diversi anni.
Quale punizione dovrà affrontare Mejbri?
In Inghilterra, la sospensione standard per un giocatore ritenuto colpevole di aver sputato è di sei partite. Questa sanzione è stata inflitta al difensore del Manchester United Jonny Evans per un incidente avvenuto durante una partita contro il Newcastle nel marzo 2015, mentre l'attaccante dei Magpies Papiss Cisse è stato squalificato per sette partite a causa di una precedente sospensione.
Hannibal potrebbe ricevere una squalifica più lunga, dato che secondo il Times si tratta di un incidente "non standard" più complesso del solito.
Tuttavia, potrebbe evitare una punizione più severa rispondendo rapidamente, accettando l'accusa e scusandosi. Se Mejbri contestasse l'accusa, sarebbe convocato a un'udienza per testimoniare e una commissione di regolamentazione indipendente deciderebbe quale sanzione infliggere se fosse ritenuto colpevole.
Cosa succederà a Mejbri?
Mejbri ha 17 giorni di tempo per rispondere all'accusa della FA, ma potrebbe essere nel suo interesse fornire la sua versione dei fatti il prima possibile. Il campionato di Premier League è attualmente sospeso e il Burnley non tornerà in campo fino al 22 novembre, quando ospiterà il Chelsea al Turf Moor.
Il giocatore si è unito alla squadra tunisina per le amichevoli internazionali della prossima settimana contro Mauritania, Giordania e Brasile. Le Aquile di Cartagine si sono qualificate per i Mondiali della prossima estate, ottenendo la terza partecipazione consecutiva dopo aver saltato sia il 2010 che il 2014.
La squalifica di Hannibal potrebbe comunque non essere un colpo troppo duro per il Burnley. A parte l'assist vincente nei minuti di recupero contro il Wolverhampton, entrato dalla panchina la settimana dopo aver affrontato il Leeds, il suo impatto in questa stagione è stato minimo.
Il 22enne non ha più giocato da titolare in Premier League da quando è stato sostituito al 65° minuto nella sconfitta per 3-2 del Burnley contro il Manchester United, mentre il suddetto assist è il suo unico contributo in 10 presenze in campionato per un totale di 290 minuti.
