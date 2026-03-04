"Meglio di Rice": perché Tonali sarebbe perfetto per il Manchester United come erede di Casemiro

Il Manchester United è salito al terzo posto in Premier League dopo il 2-1 al Crystal Palace. E anche se Sesko e Bruno Fernandes hanno meritatamente dominato i titoli dei giornali dopo aver segnato i due goal, pure il lavoro di Casemiro a centrocampo è stato essenziale per la vittoria, diventata ormai un tema ricorrente per i Red Devils dall'inizio dell'anno.

Dopo Fernandes, che è stato innegabilmente la forza trainante come capitano e straordinario regista, Casemiro si è contraddistinto fin qui come il miglior giocatore dello United. E tutto questo fa chiedere perché il club abbia deciso di non prolungare di un altro anno il suo contratto.

Pare che il Manchester United sia desideroso di ingaggiare un giocatore più giovane da affiancare a Mainoo a centrocampo, il che è logico quando si pianifica il futuro. Ma sostituire questa versione di Casemiro, quasi una copia carbone del talismano vincente che era al Real Madrid, sarà un compito estremamente arduo.

C'è però un uomo che potrebbe essere all'altezza del compito. Secondo il Telegraph, Sandro Tonali è in cima alla lista dei desideri dello United. L'agente ha recentemente affermato che il giocatore del Newcastle sta valutando diverse opzioni in vista della finestra di mercato estiva. Ed è un innesto che, apparentemente, calzerebbe alla perfezione.