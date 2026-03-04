Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Sandro Tonali Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

"Meglio di Rice": perché Tonali sarebbe perfetto per il Manchester United come erede di Casemiro

L'ex centrocampista del Milan è la stella di un Newcastle in difficoltà e stasera affronterà proprio i Red Devils. Ovvero uno dei club che gli hanno messo gli occhi addosso in vista della prossima stagione.

Pubblicità

Il Manchester United è salito al terzo posto in Premier League dopo il 2-1 al Crystal Palace. E anche se Sesko e Bruno Fernandes hanno meritatamente dominato i titoli dei giornali dopo aver segnato i due goal, pure il lavoro di Casemiro a centrocampo è stato essenziale per la vittoria, diventata ormai un tema ricorrente per i Red Devils dall'inizio dell'anno.

Dopo Fernandes, che è stato innegabilmente la forza trainante come capitano e straordinario regista, Casemiro si è contraddistinto fin qui come il miglior giocatore dello United. E tutto questo fa chiedere perché il club abbia deciso di non prolungare di un altro anno il suo contratto.

Pare che il Manchester United sia desideroso di ingaggiare un giocatore più giovane da affiancare a Mainoo a centrocampo, il che è logico quando si pianifica il futuro. Ma sostituire questa versione di Casemiro, quasi una copia carbone del talismano vincente che era al Real Madrid, sarà un compito estremamente arduo.

C'è però un uomo che potrebbe essere all'altezza del compito. Secondo il Telegraph, Sandro Tonali è in cima alla lista dei desideri dello United. L'agente ha recentemente affermato che il giocatore del Newcastle sta valutando diverse opzioni in vista della finestra di mercato estiva. Ed è un innesto che, apparentemente, calzerebbe alla perfezione.

  • Tonali-RiceGetty/GOAL

    "MEGLIO DI RICE"

    Sempre secondo il Telegraph, lo United è interessato anche a Elliot Anderson (Nottingham Forest) e Adam Wharton (Crystal Palace). Ma nessuno dei due offre il gioco completo di Tonali.

    L'ex rossonero è un centrocampista mobile e un regista, il classico ibrido tra numero 6 e numero 8, esattamente come Casemiro per lo United. Grazie alle sue doti tecniche e alla sua capacità di leggere il gioco, Tonali svolge un ruolo fondamentale sia nell'attaccare le difese avversarie che nel proteggere la propria. 

    Paul Scholes lo considera il migliore della sua categoria, davanti persino a Declan Rice, acquisto record dell'Arsenal, attualmente favorito nella corsa al premio PFA Player of the Year 2025/26.

    "Penso che sia migliore di Rice - ha detto l'ex centrocampista dello United a proposito di Tonali all'inizio della stagione - Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto. A volte tocca troppo la palla e cerca di apparire un po' più elegante del necessario. Sa fare tutto, ma non credo che lo faccia a sufficienza. Preferisco Tonali".

    In altre parole, Tonali è più raffinato di Rice, e su questo è difficile non essere d'accordo. Scholes sembrava sempre un passo avanti ai suoi avversari grazie alla sua abilità nel passaggio e al suo senso della posizione, e probabilmente vede sé stesso in Tonali. L'unica cosa che manca al gioco dell'ex milanista sono i goal, ma ciò è dovuto principalmente alle debolezze del Newcastle come collettivo. Ma ha tutte le qualità necessarie per sostituire Casemiro nel breve termine e, potenzialmente, eclissare il brasiliano in futuro.

    • Pubblicità
  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    NE VALE LA PENA

    Lo United dovrà muoversi rapidamente se Tonali dovesse emergere come candidato di spicco per il centrocampo. Durante la finestra di mercato invernale, il giocatore è stato fortemente accostato all'Arsenal, mentre il Telegraph ha rivelato che anche il Manchester City sta monitorando i suoi progressi e che la Juventus potrebbe tentare di riportarlo in Serie A.

    Prendere Tonali non sarà economico, vista la richiesta e la sua età. Se si considera che Rice, Caicedo ed Enzo Fernandez sono stati acquistati per oltre 100 milioni di sterline a testa, è logico che il Newcastle chieda lo stesso per l'italiano. Sandro ha firmato un nuovo contratto mentre scontava la squalifica di 10 mesi per aver violato le regole italiane sulle scommesse, legandosi dunque ai Magpies fino al 2029 con l'opzione di un anno supplementare.

    Non c'è alcuna possibilità che lo United possa negoziare un accordo a un prezzo ridotto, ma questo vale anche per Anderson e Wharton. Se all'Old Trafford dovranno sborsare una cifra a nove zeri, Tonali rappresenta il rischio minore grazie alla sua vasta esperienza in Champions League e al suo status di calciatore della Nazionale italiana, con cui ha già collezionato 30 presenze.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "PENSARE ANNO PER ANNO"

    Lo United può trarre incoraggiamento anche dalle dichiarazioni pubbliche di Tonali sul proprio futuro. A novembre, il prodotto del vivaio del Brescia non ha escluso la possibilità di lasciare un giorno il Newcastle: "Nel calcio bisogna pensare anno per anno. Non voglio dire che resterò qui 10 anni e che tra due, tre, quattro cinque anni me ne andrò. Voglio pensare anno per anno. Questo è il calcio. Se hai un'opzione, devi pensare a tutto. Non voglio dire 'sì, voglio restare qui per 10 anni', ma ora sono felice qui. Non penso a nessun'altra squadra".

    Non sarebbe una sorpresa se quest'ultima frase non fosse più vera dopo l'interesse che Tonali ha suscitato nella finestra di mercato di gennaio. Isak ha mantenuto una posizione simile quando era il leader del Newcastle e alla fine ha scioperato per forzare il trasferimento al Liverpool. Se i club più importanti del mondo lanceranno offerte formali per l'ex rossonero, è naturale che la sua testa girerà, soprattutto se l'ambizioso progetto dei Magpies continuerà a vacillare.

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    NESSUN PROGRESSO

    Nonostante il significativo declino nell'era post-Sir Alex Ferguson, lo United ha comunque vinto sei trofei negli ultimi 13 anni, compresa la FA Cup del 2024. Sono cinque in più del Newcastle, il cui successo nella Carabao Cup della scorsa stagione ha posto fine a 70 anni di attesa per un titolo nazionale.

    Nonostante tutti i progressi compiuti dai Magpies dopo l'acquisizione da parte di investitori sauditi nel 2021 e il successivo arrivo di Eddie Howe come allenatore, la squadra è ancora lontana dal poter competere per i trofei più importanti. Il successo in Coppa di Lega non è stato un trampolino di lancio per risultati più importanti: attualmente Tonali e compagni sono al tredicesimo posto in Premier League a 10 partite dalla fine. 

    Il Newcastle sarà sfavorito contro il Man City nel quinto turno della FA Cup e contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. I Magpies sembrano andare indietro invece di progredire, e mantenere giocatori come Tonali diventerà sempre più difficile se la situazione non cambierà.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • michael-carrick(C)Getty Images

    IL RITORNO DEI BEI TEMPI

    In netto contrasto, tutto sembra essere tornato roseo all'Old Trafford. Ruben Amorim merita un po' di credito per questo, dopo aver risolto i problemi tra i pali e offensivi dello United con gli acquisti di Lammens, Mbeumo e Matheus Cunha, per non parlare dell'allontanamento di Antony, Garnacho, Sancho e Rashford. Solo che le tattiche ostinate del portoghese hanno reso inevitabile la sua partenza a gennaio.

    Il nuovo manager, Michael Carrick, ha iniziato a far emergere tutto il potenziale della squadra. E ora sì si percepisce un vero e proprio slancio. Lo United ha meritatamente avuto la meglio sul City e sull'Arsenal, entrambe in corsa per il titolo, nelle prime due partite di Carrick alla guida della squadra, dimostrando anche la capacità di vincere in modo poco elegante nelle ultime due partite contro il Palace e l'Everton. 

    Anche se probabilmente è troppo tardi per puntare al titolo di Premier League, lo United si prepara a emergere come contendente credibile nella prossima stagione. Sia che Carrick continui da dove ha lasciato, sia che Carlo Ancelotti o Thomas Tuchel (due potenziali successori) costruiscano sulle fondamenta che ha gettato. Anche perché i Red Devils saranno in grado di attrarre i migliori giocatori nazionali e internazionali per fare il passo successivo, tra cui Tonali.

    L'ex centrocampista del Milan potrebbe essere un partner ancora migliore per Mainoo a centrocampo, grazie alla sua calma sotto pressione e a un'energia che gli permette di coprire più terreno rispetto a Casemiro. Lo United avrebbe bisogno solo di uno o due rinforzi negli altri ruoli per lottare su più fronti. Questo è il momento migliore possibile per salire a bordo della nave rossa, e nessuno potrebbe biasimare Tonali se abbandonasse quella che sta affondando al St James' Park.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PIRLO DELLO UNITED?

    Oggi, ironia della sorte, si gioca proprio Newcastle-Manchester United per il turno infrasettimanale di Premier League. E questa potrebbe essere l'ultima occasione per Tonali di mettersi in mostra. Anche la storia recente è dalla parte del Newcastle, che ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro i Red Devils, oltre a un pareggio. 

    La fiducia, nella rosa di Howe, è però ai minimi storici. Il Newcastle ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sette partite di campionato e sabato ha perso 3-2 contro l'Everton. Il carico di lavoro di Tonali è aumentato anche a causa dell'assenza per infortunio di Bruno Guimaraes e i suoi sforzi potrebbero nuovamente rivelarsi vani contro uno United in grande forma. Se i Magpies dovessero rimediare un'altra sconfitta, potrebbe ritrovarsi a guardare le strutture dell'Old Trafford come possibile nuova base. 

    Lo United, dal canto suo, potrebbe essere allettato dalla prospettiva di assicurarsi Tonali. L'italiano è stato a lungo paragonato al connazionale Andrea Pirlo, paragone rilanciato anche da Howe nella scorsa stagione.

    "Quando ho visto Sandro giocare per la prima volta, ho notato dei chiari parallelismi con Pirlo, senza dubbio, e non solo per i capelli. C'è molto di più. Ha sicuramente delle qualità simili in termini di fisico e stile, ma penso che ciò che distingue Sandro da chiunque altro sia la sua capacità di fare tutte queste cose dal punto di vista tecnico e tattico, e di farlo in modo davvero elegante. Oltre alla sua prestanza fisica, alla sua capacità di corsa. Sì, ci sono dei paragoni ovvi in termini di tecnica, passaggi e tutto il resto, ma penso che sia questo che lo distingue".

    Un Pirlo dei giorni nostri in grado di correre senza sosta per 90 minuti è esattamente ciò di cui ha bisogno lo United. In termini di acquisti di prestigio, in estate non ci sarebbe niente di meglio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0